Venom: The Last Dance, il primo trailer è stato classificato, ecco quando uscirà

Il primo trailer di Venom: The Last Dance è stato classificato dalla British Board of Film Classification e possiamo farci un'idea di quando uscirà.

Con Andy Serkis dietro la macchina da presa, le aspettative erano alte per Venom - La furia di Carnage. Il film si è rivelato essere superiore al suo predecessore, ma la classificazione PG-13 (Vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto) ha castrato Cletus Kasady e ha frenato il film in larga misura.

Una scena post-credits che annunciava l'incontro di Venom con Spider-Man ha aumentato l'interesse dei fan, solo che in Spider-Man: No Way Home Eddie Brock è stato rispedito da dove era venuto senza mai incontrarsi con Peter Parker.

Venom: The Last Dance è il prossimo film e, secondo quanto riferito, sarà l'ultima apparizione di Tom Hardy nei panni di Eddie. Kelly Marcel, che ha scritto Venom e Venom - La furia di Carnage, torna a scrivere e dirige questo terzo capitolo.

Venom 3: una nuova foto dal set di Tom Hardy conferma il legame con Spider-Man: No Way Home

Quando uscirà il trailer di Venom 3?

Presto potremo dare una prima occhiata al threequel, perché il BBFC (British Board of Film Classification) ha appena classificato un trailer di 2 minuti e 27 secondi con rating 15 (l'equivalente britannico di un rating R), il che significa che la visione è consigliata ad un pubblico sopra i 15 anni.

Inoltre, secondo l'insider Cryptic4KQual, il trailer di Venom: The Last Dance debutterà online la prossima settimana e sarà proiettato nei cinema prima di Bad Boys 4.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) ha ottenuto un ruolo da protagonista nel sequel, anche se non ci sono notizie ufficiali su chi interpreterà. La teoria più diffusa online è che sia stato scritturato per il ruolo del Generale Orwell Taylor di The Jury. Anche Juno Temple (Ted Lasso) e Clark Backo (Letterkenny) sono saliti a bordo del threequel ma i loro ruoli non sono stati ancora rivelati. È previsto anche il ritorno di Michelle Williams nel ruolo di Anne Weying, alias She-Venom.

Oltre a interpretare Eddie Brock per quella che potrebbe essere l'ultima volta, Tom Hardy ha anche co-scritto la storia di Venom: The Last Dance con la regista Kelly Marcel, prima di scrivere la sceneggiatura. Prodotto da Amy Pascal, Avi Arad, Matt Tolmach e Hutch Parker, il film arriverà nelle sale il 25 ottobre.