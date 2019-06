Ford vs Ferrari, Christian Bale e Matt Damon nel trailer!

Christian Bale e Matt Damon la fanno da padrone nel primo suggestivo trailer del biopic automobilistico Ford vs Ferrari.

Con la 24 Ore di Le Mans del 1966 sullo sfondo, Ford vs Ferrari racconta la missione del pilota britannico Ken Miles (Christian Bale) e del designer americano Carroll Shelby (Matt Damon) di costruire un'auto rivoluzionaria che potesse consentire a Ford di sfidare il dominatore indiscusso delle gare automobilistiche: Enzo Ferrari e la sua scuderia.

Il trailer si apre con una scena coinvolgente che vede coinvolti Ken Miles e il figlioletto, impegnati a riflettere sul giro di pista perfetto, per poi mostrare l'approccio a Shelby da parte di Henry Ford II (Tracy Letts) e della sua compagnia per costruire la macchina più veloce mai esistita. "Non si tratta della velocità" specifica Shelby. "Avete bisogno di un corridore puro dietro il volante della vostra auto. Quella persona è Ken Miles."

Diretto dal regista James Mangold, Ford vs Ferrari vede nel cast anche Caitriona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas e Jon Bernthal.

L'uscita italiana di Ford vs Ferrari è fissata per il 14 novembre 2019.