Forbidden Fruit, anticipazioni 9 settembre: Ender vuole che Yildiz perda il bambino per riavere Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la dizi in onda tutti i giorni su Canale 5. Nell' episodio di martedì 9 settembre vedremo la vendetta di Hira su Zeynep e Ender più spietata che mai.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit ha detto ai figli che Yildiz è incinta, ma loro non hanno accolto la notizia con entusiasmo. In particolare Erim, che ancora sperava in una riconciliazione tra i genitori.

Nel frattempo, Alihan ha deciso di licenziare Hira e ha incaricat Hakan di occuparsene, scatenando la furia della ragazza che se l'è presa con Zeynep, accusandola di essere la causa di tutto.

La gravidanza di Yildiz ha messo in allarme Ender, Zehra, Lila e Zerrin. Nessuno sa però che non è vero: in realtà Yildiz ha falsificato le analisi per impedire il divorzio e tenere Halit legato a sé. Zeynep conosce la verità e si trova divisa tra il desiderio di proteggere la sorella e il disagio per l'inganno.

Anticipazioni 9 settembre: Ender vuole che Yildiz perda il bambino per riavere Halit

Forbidden Fruit

Alihan scopre la relazione tra Emir e sua nipote Lila. La reazione è durissima: licenzia Emir senza pensarci un attimo e proibisce a Lila di vederlo di nuovo. La ragazza è disperata e, non sapendo che fare, chiede aiuto a Zeynep, affinché convinca Alihan a cambiare idea.

Ma per Zeynep le cose non vanno affatto meglio. Zerrin la invita a prendere un tè insieme ad alcune amiche, ma si tratta in realtà di una trappola: tra le invitate c'è anche Nuran, la madre di Hira, che la accusa apertamente di essere la responsabile del licenziamento della figlia. Zerrin approfitta della situazione per umiliarla ancora di più. Come se non bastasse, poco dopo Zeynep viene cacciata via da un negozio di scarpe, su richiesta della stessa Hira, mentre era lì per ritirare un acquisto per Yildiz.

Intanto Yildiz deve affrontare un pericolo ben più grande: la sua gravidanza fa infuriare Ender, che vede il bambino come un ostacolo al suo piano di riconquistare Halit. Così, insieme al fratello Caner, decide di organizzare un piano crudele per farle perdere il bambino.