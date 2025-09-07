Forbidden Fruit, anticipazioni 8 settembre: la gravidanza di Yildiz semina il panico, Alihan licenzia Hira

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit,la dizi turca del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di lunedì 8 settembre vedremo le reazioni alla notizia della gravidanza di Yildiz, mentre Zeynep sarà combattuta sul da farsi...

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha chiesto a Zeynep di sposarlo, e i due sono tornati felicemente insieme. Hira però non ha preso bene la cosa: prima ha affrontato Zeynep con rabbia, poi ha sfogato la sua frustrazione anche su Alihan.

Nel frattempo Yildiz, dopo aver visto una foto di Halit insieme a Ender, ha avuto un malore ed è finita in ospedale. Lì ha ricevuto la notizia di una gravidanza, ma in realtà si tratta di un piano per tenere Halit legato a sé.

Anticipazioni 8 settembre: la gravidanza di Yildiz semina il panico, Alihan licenzia Hira

Locandina di Forbidden Fruit

Halit riunisce i figli per dare loro una grande notizia: Yildiz è incinta. La reazione però non è quella che sperava. Zehra e Lila infatti rimangono in silenzio, mentre Erim accusa il colpo più di tutti. Il ragazzo, che è il più piccolo di casa, fatica ad accettare l'idea di avere un nuovo fratellino e spera ancora, in fondo al cuore, che i suoi genitori possano tornare insieme come una volta.

Intanto, Alihan decide di allontanare Hira dall'azienda e chiede a Hakan di occuparsi personalmente del suo licenziamento. La decisione fa infuriare la ragazza, che riversa tutta la sua rabbia su Zeynep, accusandola ingiustamente di essere la causa di ciò che sta accadendo.

Nel frattempo, la notizia della gravidanza di Yildiz mette in allarme Ender, Zehra, Lila e Zerrin. Le quattro donne si incontrano per discutere il da farsi, temendo che questo cambiamento possa sconvolgere completamente gli equilibri della famiglia. Ma c'è un dettaglio che nessuno conosce: la gravidanza è in realtà una farsa. Yildiz ha falsificato le analisi mediche corrompendo la segretaria del dottore, tutto pur di impedire il divorzio e trattenere Halit al suo fianco. Zeynep conosce la verità ed è combattuta su come comportarsi: da un lato vuole proteggere sua sorella, dall'altro però non approva certo l'inganno che la sorella ha ordito.