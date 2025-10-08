Forbidden Fruit, anticipazioni 9 ottobre: Yildiz scopre il segreto delle nozze tra Kemal e Zehnra

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle 14.20, subito dopo la striscia del Grande Fratello.

Nell' episodio di giovedì 9 ottobre vedremo Yildiz scoprire il perché di tanta segretezza riguardo le nozze di Kemal e Zehnra, ma non prima di essersi aperta con la sorella.

Scopriamo quindi più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Durante la lotteria in azienda, Dündar ha vinto una cena con Zeynep. Nonostante la forte gelosia di Alihan e le sue insistenze per rinunciare, stavolta Zeynep non ha ceduto e ha deciso di sfidarlo accettando comunque l'invito alla cena.

Nel frattempo si è scoperto che la donna investita da Erim, in realtà, non è morta come tutti temevano.

Anticipazioni 9 ottobre: Yildiz scopre il segreto delle nozze tra Kemal e Zehnra

Yildiz aveva lasciato la villa di Halit e si era recata da Kemal, con l'intenzione di dirgli di essere ancora innamorata di lui. Al suo arrivo però, aveva trovato Kemal in procinto di sposarsi con Zehnra, cosa di cui era all'oscuro. Solo l'arrivo di una telefonata, aveva fermato la giornata di festa: la notizia che Erim aveva appena avuto un incidente in auto e aveva investito una donna.

Ora Yildiz si confessa con la sorelle: piangendo, dice a Zeynep che Kemal sposerà Zehnra. Intanto Osman, il figlio della donna che è stata investita da Erim, ricatta Halit: pretende dall'imprenditore una considerevole somma di denaro per non sporgere denuncia contro il ragazzo.

Nel frattempo Hakan chiede a Caner di dargli informazioni su Zeynep e Dundar. Halit invece, svela a Yildiz il motivo della segretezza delle nozze tra Kemal e Zehnra: le racconta infatti che Kemal lo sosterrà contro Ender e Alihan dopo il matrimonio con la figlia, e che la data del matrimonio deve rimanere un segreto perché teme una tempestiva contromossa di Alihan.