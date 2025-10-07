Forbidden Fruit, anticipazioni 8 ottobre: Zeynep sfida Alihan e va a cena con Dündar

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di mercoledì 8 ottobre vedremo l'ennesima dimostrazione di gelosia di Alihan nei confronti di Zeynep, ma stavolta la ragazza ha deciso di non cedere ai suoi continui tira e molla.

Negli episodi precedenti

Yildiz ha preso una decisione molto importante: ha lasciato la villa di Halit per recarsi da Kemal e, una volta per tutte, dichiarargli di essere ancora innamorata di lui. Invece, quando è arrivata da Kemal, ha avuto un'amara sorpresa: lo ha trovato che si stava sposando con Zehnra, cosa di cui era completamente all'oscuro.

Proprio mentre i due sposi stavano per pronunciare il "si", è arrivata una telefonata che ha sconvolto la giornata di festa: Erim ha avuto un'incidente e ha investito una donna.

Anticipazioni 8 ottobre: Zeynep sfida Alihan e va a cena con Dündar

Durante una festa organizzata in azienda, viene proposta una lotteria: tra i vari premi, c'è anche una cena con Zeynep. Il caso vuole che a vincerla sia Dündar, che vede nell'occasione la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla ragazza. La notizia, però, arriva alle orecchie di Alihan, che si dimostra subito molto geloso. Pur non volendo ammetterlo apertamente, l'uomo non sopporta l'idea che Zeynep possa uscire con un altro, e tenta in tutti i modi di convincerla a rinunciare a quella cena.

Zeynep, tuttavia, non cede. Stanca del suo comportamento autoritario e dei continui tira e molla, decide di accettare l'invito di Dündar, anche per dimostrare ad Alihan che non può controllarla. La serata si trasforma così in una mossa di orgoglio e indipendenza, ma lascia nell'aria una forte tensione emotiva tra i due.

Intanto, ci sono novità riguardo l'incidente di Erim: la donna investita non è morta, e questa notizia porta un certo sollievo. Tuttavia, la posizione del ragazzo resta delicata, e la famiglia deve ancora fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.