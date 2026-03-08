Forbidden Fruit, anticipazioni 9 marzo:Sahika ordina a Yigit di allontanare Lila

Nuova settimana per la serie Forbidden Fruit, la dizi in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14.10. Nell' episodio di lunedì 9 marzo Sahika continuerà a tramare contro la famiglia Argun: stavolta nelle sue mire c'è Lila, che si sta avvicinando a Yigit e, da un momento all'altro, si ritroverà alle prese con un suo comportamento molto inusuale. Yigit infatti, diventerà molto freddo nei suoi confronti: ma c'è un motivo, e ha a che fare con la terribile sorella di Kaya.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Il test del dna su Halitcan ha rivelato che Halit non è il padre del bambino: Ender perciò, ha iniziato a sospettare di Yildiz e ha deciso di tenerla sott'occhio.

Ender ha scoperto che Altin, a cui aveva affidato il compito di controllare Yildiz, è in realtà un'alleata di Sahika e che le due stanno collaborando contro di lei. Intanto Sahika ha ottenuto un'altra vittoria: dopo aver suggerito che Yigit accompagnasse Lila a una festa, tra i due è scattato un bacio a fine serata. Nel frattempo, anche Kaya e Leyla sembrano avvicinarsi sempre di più, giorno dopo giorno.

Anticipazioni 9 marzo: Sahika ordina a Yigit di allontanare Lila

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo il ritorno di Yildiz, il piano di Sahika di sposare Halit è andato in fumo. La donna perciò, sta cercando di manipolare le persone a lui più care per poterlo manipolare e, alla fine, mettere le mani sui suoi soldi.

Così Yigit racconta a Sahika del bacio, confermandole di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila. La donna però, a questo punto gli ordina di prendere le distanze dalla ragazza: Sahika infatti, è convinta che questo farà aumentare il suo interesse. Perciò Yigit obbedisce, diventando improvvisamente freddo con Lila; lei ne soffre molto.