Forbidden Fruit, anticipazioni 7 marzo: Ender scopre il piano di Sahika, tra Yigit e Lila scatta il bacio

Ultimo appuntamento della settimana con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di sabato 7 marzo Ender scoprirà che non può fidarsi di Altin, a cui aveva affidato un compito molto importante. Intanto, si vanno formando due coppie: Lila e Yigti da un lato, Leyla e Kaya dall'altro, si stanno avvicinando sempre di più.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Yildiz è rimasta senza parole: il test del DNA ha rivelato che Halitcan non è figlio di Halit. Ender a questo punto, ha iniziato a dubitare della sincerità di Yildiz e ha deciso di tenere gli occhi bene aperti: ha perciò chiesto ad Altin di seguire la bionda, spiando tutte le sue mosse nella villa.

Nel frattempo, l'ex moglie di Halit ha cercato un contatto con Erim: mostrandogli una vecchia foto infatti, ha provato a fare leva sui suoi sentimenti.

Zehra invece, è venuta a sapere che il suo libro è andato esaurito, perciò verrà ristampato in tempi brevi; a questo punto, la ragazza vorrebbe Atkin come agente.

Anticipazioni 7 marzo: Ender scopre il piano di Sahika, tra Yigit e Lila scatta il bacio

Locandina di Forbidden Fruit

Ender ha affidato un compito ad Altin. Ora però, sta per scoprire che nulla sfugge a Sahika: in realtà infatt, Altin è un'alleata della sua nemica. Le due sono in combutta, perciò Ender dovrà rivedere i suoi piani e cercare di tenere sott'cchio Yildiz in un altro modo.

Intanto, va a segno un altro colpo di Sahika. Quando Lila si era arrabbiata perché Halit non la mandava ad una festa, Sahika aveva suggerito che fosse Yigit ad accompagnarla: i due perciò, sono andati insieme. Al termine della festa organizzata dai suoi amici, a fine serata, Lila e Yigit si baciano. Nel frattempo, giorno dopo giorno, anche Kaya e Leyla sembrano sempre più vicini.