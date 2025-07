Forbidden Fruit, anticipazioni 9 luglio: Alihan fa una scenata di gelosia a Zeynep

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit.

Nell'episodio di mercoledì 9 luglio vedremo un Alihan fin troppo interessato alla vita privata di Zeynep; scopriamo dunque cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Halit ha scoperto che la moglie Ender lo tradiva. L'uomo l'ha obbligata a firmare le carte per il divorzio imponendole condizioni durissime, tra cui il divieto di vedere il figlio.

Intanto Yildiz ha puntato Halit e la sua posizione sociale: ma come le ha consigliato l'amica Sengul, per farlo cadere ai propri piedi, si sta facendo desiderare.

Intanto Zeynep, sua sorella, sembra avere tutte le attenzioni da parte del suo capo, Alihan.

Anticipazioni 9 luglio: Alihan fa una scenata di gelosia a Zeynep

Forbidden Fruit

Zeynep ha trovato un fazzoletto di Alihan a terra, Zeynep decide di renderglielo e si reca nel suo ufficio. Qui però, la ragazza subisce dal capo quella che sembra una vera e propria scenata di gelosia. Alihan infatti, la metterà in guardia su Emir, convinto che i due si frequentino come fidanzati: la ragazza però gli spiegherà che sono solo amici.

A sentirle dire che non c'è alcune fidanzato, Alihan sembrerà molto sollevato.

Intanto Yildiz, pur di migliorare la sua condizione sociale, ha deciso di sedurre Halit: per riuscirci, si sta dimostrando molto sfuggente. Di più: ha intenzione di tornare a lavorare al ristorante, così che sua sorella Zeynep non possa sospettare niente del suo piano.

Nel frattempo Ender è disperata: non ha più soldi, non può più vedere il figlio Erim. Stanca e distrutta da questo divieto, la donna si reca da Erim, che però la tratta con molta freddezza: il ragazzo infatti, le dà la colpa della fine del matrimonio con Halit.

Ricevuto questo ennesimo duro colpo, il fratello di Ender le proporrà di andare in un locale per distrarsi; qui i due incontrano Zehra, felice che Ender non faccia più parte dell'alta società.