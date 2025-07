Forbidden Fruit, anticipazioni 8 luglio: Alihan sorprende di nuovo Zeynep

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta le vite di Zeynep e Yildiz, due sorelle che non potrebbero essere più diverse.

Mentre Zeynep rimane di nuovo sorpresa dal comportamento di Alihan, il suo capo, Yildiz attua la strategia perfetta far cadere Hailat ai suoi piedi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di martedì 8 luglio.

Nelle puntate precedenti

Forbidden Fruit

Zeynep ha assunto una nuova collaboratrice, Yeter, ma Alihan l'ha accusata di averlo fatto solo perché impietosita dalla situazione della ragazza. Zeynpe ha difeso la propria decisione, sostenendo il contrario, ma il suo capo non ha voluto sentire ragioni.

Intanto Halit ha scoperto la storia clandestina della moglie Ender. L'uomo l'ha messa alla porta, costringendola a firmare le carte per il divorzio e ad accettare condizioni durissime, tra cui quella di non poter vedere il figlio.

Subito dopo, Halit ha invitato Yildiz a cena, ma la ragazza ha rifiutato: l'amica Segul infatti, le ha consigliato di farsi desiderare.

Anticipazioni 8 luglio: Alihan sorprende di nuovo Zeynep

Yildiz e Halit

Yildiz ha rifiutato l'invito di Halit, così lui le manda a casa uno dei suoi collaboratori per persuaderla; ma lei lo caccia ordinandogli di non farsi più vedere. Zeynep intanto deve licenziare Yeter, ma poco dopo scopre che Alihan le ha già trovato un altro lavoro.

Ender è stata cacciata, non ha più accesso all'utilizzo delle carte di credito e non può più vedere il figlio Erim: la donna, solitamente ottimista e tenace, attraversa un momento di profondo sconforto. Il fratello Caner la esorta a non arrendersi, ma Ender non sa come fare per ricominciare.