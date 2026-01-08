Forbidden Fruit, anticipazioni 9 gennaio: Halit contro Yildiz per l'incidente di Erim

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, che tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Nell' episodio di venerdì 9 gennaio, dopo i tanti colpi scena del doppio appuntamento del giovedì, vedremo gli Argun coalizzati contro Yildiz, additata come responsabile del terribile incidente in cui è finito vittima Erim.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo appuntamento con la soap.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Mustafa, il padre di Yildiz, ha chiesto soldi in prestito ad Halit. Quando si è visto rifiutare il denaro, Mustafa ha giurato vendetta, tanto che Yildiz si è subito preoccupata per la madre Asuman. Invece, a farne le spese, è stato Erim: il ragazzino infatti rimane accidentalmente ferito da un colpo di pistola sparato proprio da Mustafa.

Dopo aver lottato tra la vita e la morte, al risveglio, Erim ha ora paura di tornare a casa di Halit perché terrorizzato all'idea di essere in pericolo. Così, mentre gli Argun se la prendono con la ragazza, Zerrin si preoccupa per Alihan temendo che la famiglia di Zeynep possa recargli danno.

Anticipazioni 9 gennaio: Halit contro Yildiz per l'incidente di Erim

Locandina di Forbidden Fruit

In casa Argun, sono tutti sconvolti dall'incidente in cui è rimasto coinvolto Erim. Preoccupate per lui, Yildiz e Asuman si presentano in ospedale per salutarlo e vedere come sta: Asuman però viene bruscamente allontanata da Halit, il quale la ritiene responsabile di ciò che è accaduto al figlio.

Yildiz sperava che almeno il marito potesse essere comprensivo, invece è sconvolta per la mancanza di rispetto dimostrata da Halit nei confronti di sua madre. Ad appoggiarla però, ci sarà Kaya: dopo aver accompagnato Asuman alla stazione dei pullman, l'uomo si ferma a parlare con la ragazza. A vederli insieme, con Kaya tanto premuroso nei confronti della bionda, Ender va su tutte le furie dimostrando per l'ennesima volta di essere gelosa.