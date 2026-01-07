Forbidden Fruit, anticipazioni 8 gennaio: Erim in fin di vita a causa di Mustafa, tutti contro Yildiz

Domani Forbidden Fruit arriva su Canale 5 in doppia versione: prima alle 14.15, poi in prima serata intorno alle 22.00 circa. I fan della dizi dunque, con la seconda stagione ormai in dirittura di arrivo, assisteranno a una serie di episodi che daranno una svolta alla trama. In particolare, Yildiz si ritroverà tutti gli Argun contro per colpa di Mustafa, che metterà a repentaglio la vita di Erim.

Vediamo dunque più nel dettaglio succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan e Zeynep hanno rimandato la luna di miele per potersi godere la nuova casa, ma la serenità della coppia è stata presto turbata dall'ingombrante presenza di Zerrin e Asuman. Nel frattempo, Ender è in ansia perché teme che Yildiz possa aver scoperto la verità sul suo passato con Kaya.

Anticipazioni 8 gennaio, puntata pomeridiana: Mustafa avvicina Ender

Forbidden Fruit

Mustafa è riuscito ad alloggiare nello stesso quartiere di Zeynep e Asuman e riesce così a fare amicizia con Emir. Di più: Mustafa riesce ad avvicinare Ender, a cui arriva tramite Caner. L'uomo punta sempre ai soldi e, ancora una volta, cerca di sfruttare la figlia: prima lo ha fatto chiedendo soldi al marito, ora promettendo a Ender informazioni scottanti su Yildiz.

All'inizio Ender non sembra particolarmente interessata, ma Mustafa la sconvolge con un'inaspettata rivelazione.

Anticipazioni 8 gennaio, puntata in prima serata: Erim in fin di vita a causa di Mustafa, tutti contro Yildiz

Forbidden Fruit

Zerrin ormai si è praticamente stabilita a casa del fratello e di Zeynep che, a sua volta, viene messa in guardia dalla madre e dalla sorella nei confronti della cognata.

Nel frattempo, anche se si erano detti che sarebbero rimasti amici dopo la notte passata insieme, Caner chiede a Zehra di uscire con lui.

Yildiz invece, riceve una telefonata di Ender che le chiede di vedersi perché deve parlarle di una questione importante. La bionda non immagina nemmeno cosa sta per dirle la sua rivale: qualcosa che sconvolgerà la sua vita e quella di Zeynep, oltre ad incrinare il loro rapporto con la madre Asuman. Come un effetto domino, anche il rapporto tra Halit e Yildiz si complicherà non poco.

Mentre Caner e Zehra provano a uscire insieme, incontrano una coppia che si è appena riformata: Emir e Lila. Anche Ender cede a una serata romantica con Kaya, suo vecchio fidanzato.

Locandina di Forbidden Fruit

Mustafa, il padre di Yildiz, decide di chiedere soldi in prestito ad Halit:non è la prima volta, e come già avvenuto in precedenza, l'imprenditore risponde con un secco rifiuto. Mustafa giura vendetta, tanto che Yildiz è preoccupata: la ragazza teme che sarà Asuman a farne le spese, invece le conseguenze ricadranno su Erim. Il ragazzino infatti, a causa della vendetta di Mustafa, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte, con l' intera famiglia Argun contro Yildiz, ritenuta responsabile di quanto avvenuto.

Quando si risveglierà, anche Erim non vorrà tornare a casa di Halit perché terrorizzato all'idea di essere in pericolo. Così, mentre gli Argun se la prendono con Yildiz, Zerrin si preoccupa per Alihan, temendo che la famiglia di Zeynep possa rappresentare un pericolo anche per lui.