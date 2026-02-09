Forbidden Fruit, anticipazioni 9 febbraio: Sahika mette Erim contro Yildiz

Nuova settimana per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Tornata a Istanbul, Yildiz dovrà subito vedersela con le macchinazioni della perfida Sahika, la sorella di Kaya: nell' episodio di lunedì 9 febbraio infatti, vedremo la compagna di Halit, prossima ad esserne la nuova moglie, cercare di estromettere Yildiz dal resto della famiglia. Per riuscirci, proverà a manipolare Erim.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Dopo otto mesi in cui aveva fatto perdere le sue tracce, Yildiz è tornata in città. La bionda è arrivata in casa Argun proprio nel giorno in cui Halit ha deciso di chiedere ufficialmente a Sahika di sposarlo. Quando Yildiz è comparsa dal nulla, in maniera completamente inaspettata, ha lasciato tutti a bocca aperta: la ragazza infatti è incinta e nessuno se lo aspettava. Di più: Yildiz è ormai prossima al parto, e il suo rientro a Istanbul rimescola subito gli equilibri familiari.

Anticipazioni 9 febbraio: Sahika mette Erim contro Yildiz

Con la rivale riapparsa dopo otto mesi, Sahika inizierà subito con i suoi piani. Per prima cosa, penserà a come mettere fuori gioco Yildiz: la moglie di Halit è di nuovo a Istanbul, per di più in attesa del loro bambino, perciò Sahika non ha alcuna intenzione di restare ferma a guardare.

Sahika punta a relegare Yildiz in un angolo, sfruttando la tenerezza di Halit verso l'idea di un figlio maschio. Per riuscirci, manipola Erim in modo che chieda a Halit di trasferire Yildiz negli alloggi dei domestici: un modo per isolarla rispetto al resto della famiglia e farle capire subito che non ha più alcun ruolo in casa.

Nel frattempo, Zehra riceve una brutta sorpresa: il suo computer viene violato e, quel che è peggio, il suo libro cancellato, lasciando la ragazza nella disperazione.