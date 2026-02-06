Forbidden Fruit, anticipazioni 7 febbraio: Yildiz torna e svela la gravidanza

Ultimo appuntamento della settimana con Forbidden Fruit, la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. Nell' episodio di sabato 7 febbraio Yildiz tornerà in città lasciando tutti a bocca aperta: lo farà proprio quando Halit ha deciso di fare pubblicamente la proposta di matrimonio a Sahika. La comparsa di Yildiz sarà del tutto inaspettata, perché la bionda ha lasciato casa Argun senza dare più sue notizie, né dire di essere in dolce attesa. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit e Sahika hanno annunciato a Kaya le nozze imminenti, ma l'uomo non ha reagito positivamente. Di più: Kaya preso una decisione drastica, ha lasciato l'azienda per tornare a fare l'avvocato. Nel frattempo ha offerto a Caner ed Emir nuove opportunità lavorative dopo il loro recente licenziamento.

A casa Argun, sotto l'influenza di Sahika, Yigit ha iniziato a somministrare di nascosto delle gocce a Erim, convinto di poterlo aiutare perché ha visto quanto il ragazzo sia depresso per la scomparsa della madre. Yigit ignora che Sahika sta tramando qualcosa di losco, rendendolo suo malgrado complice dei propri piani.

Anticipazioni 7 febbraio: Yildiz torna e svela la gravidanza

Locandina di Forbidden Fruit

Halit e Sahika hanno già dato la notizia a Kaya, ma ora decidono che è il momento di comunicarlo a tutti gli altri. Durante la festa di compleanno di Sahika perciò, Halit si prepara a sorprenderla con una proposta di matrimonio pubblica. Ma il colpo li attende un vero colpo di scena: proprio nel giorno in cui Halit e Sahika annunciano le loro nozze, dopo otto mesi da quando la ragazza ha fatto perdere le sue tracce, ad interrompere il momento arriva Yildiz: la ragazza è ormai prossima al parto, ma nessuno era a conoscenza di questa gravidanza. Nel vederla col pancione perciò, in casa Argun rimangono tutti senza parole.