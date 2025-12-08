Forbidden Fruit, anticipazioni 9 dicembre: Halit furioso con Yildiz per le sue spese

La dizi turca si allunga per il giorno dell'Immacolata, con una puntata di ben due ore che andrà in onda al posto dei programmi di Maria De Filippi

Yildiz e Halit
NOTIZIA di 08/12/2025

Dopo la puntata di due ore del giorno dell'Immacolata, Forbidden Fruit è pronta a tornare alla sua consueta programmazione. L' episodio di martedì 9 dicembre andrà in onda alle 14.10 su Canale 5, e vedremo Yildiz e Halit litigare perché, come suo solito, la bionda si è lasciata provocare da Ender e ha finito per fare di testa sua.
Ecco dunque cosa succederà più nel dettaglio nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit Zeynep
Forbidden Fruit

Zeynep e Dundar sono vicini alle nozze: la data del matrimonio si avvicina, tanto che Dundar ha organizzato il suo addio al celibato e anche Yildiz, per la sorella, quello al nubilato. Per quanto riguarda la sorella mora, Zeynep ha conosciuto la nuova fidanzata di Alihan: si tratta di Elif, una vecchia amica dell'università con cui ha deciso di ricominciare a frequentarsi. Sentendo gli amici parlarne in maniera entusiasta, Zeynep non è riuscita a nascondere la propria gelosia nei confronti di Elif, considerata da tutti bellissima.

Forbidden Fruit
Forbidden Fruit

Nel frattempo, Kemal è stato incastrato da Yildiz. Ora tutti credono che stia tradendo Zehra, ma il problema è anche economico, non solo d'immagine: Halit ha deciso di ridargli i soldi da lui investiti e cacciarlo dalla holding, proprio nel momento in cui Kemal aveva bisogno dell'appoggio del suocero per risolvere i suoi problemi finanziari.

Forbidden Fruit, anticipazioni 8 dicembre: Kemal alle strette con Zehra e Halit, Alihan ha una nuova fidanzata Forbidden Fruit, anticipazioni 8 dicembre: Kemal alle strette con Zehra e Halit, Alihan ha una nuova fidanzata

Anticipazioni 9 dicembre: Halit furioso con Yildiz per le sue spese

Forbidden Fruit Poster
Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella: il marito le accorda il permesso, a patto però che si tratti di qualcosa di semplice. Yildiz però, finisce per fare l'esatto contrario: provocata da Ender che si presenta in gioielleria infatti, la bionda si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto. Naturalmente Halit non ci metterà molto a scoprirlo: quando l'imprenditore verificherà i conti, si accorgerà che la cifra mancante è molto più alta del previsto e, a quel punto, tra i due scoppierà una lite furibonda.