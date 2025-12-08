Forbidden Fruit, anticipazioni 9 dicembre: Halit furioso con Yildiz per le sue spese

Dopo la puntata di due ore del giorno dell'Immacolata, Forbidden Fruit è pronta a tornare alla sua consueta programmazione. L' episodio di martedì 9 dicembre andrà in onda alle 14.10 su Canale 5, e vedremo Yildiz e Halit litigare perché, come suo solito, la bionda si è lasciata provocare da Ender e ha finito per fare di testa sua.

Ecco dunque cosa succederà più nel dettaglio nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep e Dundar sono vicini alle nozze: la data del matrimonio si avvicina, tanto che Dundar ha organizzato il suo addio al celibato e anche Yildiz, per la sorella, quello al nubilato. Per quanto riguarda la sorella mora, Zeynep ha conosciuto la nuova fidanzata di Alihan: si tratta di Elif, una vecchia amica dell'università con cui ha deciso di ricominciare a frequentarsi. Sentendo gli amici parlarne in maniera entusiasta, Zeynep non è riuscita a nascondere la propria gelosia nei confronti di Elif, considerata da tutti bellissima.

Forbidden Fruit

Nel frattempo, Kemal è stato incastrato da Yildiz. Ora tutti credono che stia tradendo Zehra, ma il problema è anche economico, non solo d'immagine: Halit ha deciso di ridargli i soldi da lui investiti e cacciarlo dalla holding, proprio nel momento in cui Kemal aveva bisogno dell'appoggio del suocero per risolvere i suoi problemi finanziari.

Anticipazioni 9 dicembre: Halit furioso con Yildiz per le sue spese

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz chiede ad Halit il permesso di prendere un regalo alla sorella: il marito le accorda il permesso, a patto però che si tratti di qualcosa di semplice. Yildiz però, finisce per fare l'esatto contrario: provocata da Ender che si presenta in gioielleria infatti, la bionda si lascia prendere la mano e spende molto più del previsto. Naturalmente Halit non ci metterà molto a scoprirlo: quando l'imprenditore verificherà i conti, si accorgerà che la cifra mancante è molto più alta del previsto e, a quel punto, tra i due scoppierà una lite furibonda.