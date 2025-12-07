Forbidden Fruit, anticipazioni 8 dicembre: Kemal alle strette con Zehra e Halit, Alihan ha una nuova fidanzata

Nel giorno di festa si ferma Maria De Filippi, ma non le dizi turche. Lunedì 8 dicembre infatti, su Canale 5 si prendono una pausa sia Uomini e Donne che Amici, ma Forbidden Fruit andrà a coprire i loro spazi. Così la serie andrà in onda per circa due ore, dalle 14.50 fino alle 16.25, per poi lasciare spazio a La Forza di Una Donna.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà in questo speciale festivo.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha incastrato Kemal, facendo credere a Zehra che il marito la stia tradendo con una bella sconosciuta. La ragazza infatti, è riuscita ad attirarlo in una trappola, assicurandosi che Ender la seguisse fino all'hotel in cui avrebbe dovuto incontrare Kemal: invece, alla fine, Yildiz ha fatto in modo che nella camera d'albergo in cui Kemal la aspettava, entrasse un'altra persona. In questo modo non solo ne è uscita pulita, ma ora tutti credono che Kemal stia tradendo Zehra.

Anticipazioni 8 dicembre: Kemal alle strette con Zehra e Halit, Zeynep conosce la nuova fidanzata di Alihan

Locandina di Forbidden Fruit

Kemal cercherà di riconquistare Zehra, che non sa più che cosa pensare. Halit farà capire alla figlia che il suo rapporto con Kemal deve cessare, per questo decide di ridargli i soldi da lui investiti e cacciarlo dalla holding. Kemal intanto, chiederà aiuto a Ender: la donna però, non ha alcun interesse, ora che è diventata membro del consiglio di amministrazione.

Erim non si trova bene a Londra e dirà alla madre che vuole tornare a casa.

Passiamo ora a Dundar, che sta organizzando il suo addio al celibato e inviterà anche Alihan e Hakan. Ma Zeynep nel frattempo è presa a altri pensieri: scoprirà infatti che Alihan ha deciso di partire per l'America, per ricominciare una nuova vita. Casualmente però, incontrerà Elif, una vecchia amica dell'università con cui deciderà di ricominciare a frequentarsi.

Forbidden Fruit

Proprio durante una cena con Dundar, a cui Caner ed Emir si accodano, Zeynep conosce Elif, la nuova fidanzata di Alihan e sentendo gli altri parlarne in maniera entusiasta, non riesce a nascondere la propria gelosia nei confronti della donna, considerata da tutti bellissima.

Yildiz infinem organizza per la sorella un addio al nubilato con una sorpresa che si rileva più movimentata del previsto, mentre Dundar invita Emir, Caner, Hakan e Alihan in un locale elegante dove si ascoltano canzoni romantiche. Tuttavia, non tutti i clienti del locale apprezzano le scelte musicali imposte da Dundar.