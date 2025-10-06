Forbidden Fruit, anticipazioni 7 ottobre: Yildiz lascia la villa per correre da Kemal

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio della rete. Nell' episodio di martedì 7 ottobre Yildiz prenderà un'importante decisione riguardo il matrimonio con Halit; tuttavia, quando è sul punto di cambiare la propria vita, scopre una verità che la lascia senza parole. La bionda infatti, non avrebbe mai immaginato che Kemal stesse per fare qualcosa di simile...

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha affrontato Alihan che, con il suo comportamento verso Zeynep, ha messo a rischio l'immagine del loro matrimonio. Ma Alihan ha reagito con fermezza, rispondendo che non si sarebbe lasciato manipolare né avrebbe accettato i ricatti della donna.

Intanto, se il rapporto tra Zeynpe e Alihan è sempre più confuso, non va dic erto meglio al matrimonio di Yildiz e Halit.

Anticipazioni 7 ottobre: Yildiz lascia la villa per correre da Kemal

Yildiz, ormai delusa e stanca del matrimonio con Halit, prende finalmente una decisione netta: prepara le valigie e lascia la villa. Il suo cuore, infatti, batte ancora per Kemal, e così decide di raggiungerlo per confessargli i suoi veri sentimenti. Ma il destino le gioca un brutto scherzo: arrivata da lui infatti, scopre che Kemal sta per sposarsi con Zehra. La notizia la lascia sconvolta e senza parole, tanto più che la cerimonia si sta celebrando proprio in quel momento.

Mentre in cui gli sposi stanno per pronunciare il fatidico "sì" però, arriva una telefonata che interrompe tutto. Si tratta di una notizia terribile: Erim è rimasto coinvolto in un incidente stradale, durante il quale ha investito una donna che sembra non avercela fatta. Lo shock e la paura travolgono tutti i presenti, trasformando un giorno che avrebbe dovuto essere di festa in una giornata carica di tensione e angoscia.