Forbidden Fruit, anticipazioni 7 luglio: Halit caccia Ender e le impedisce di vedere il figlio

Torna domani nel pomeriggio di Canale 5 la serie turca Forbidden Fruit, in onda alle 14.10.

Nell'episodio di lunedì 7 luglio Halit lascerà Ender e le imporrà delle condizioni durissime. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Halit ha scoperto che la moglie Ender ha una relazione segreta con il chirurgo estetico Sinan. Dopp aver parlato con Yildiz infatti, per verificare se la ragazza stesse dicendo la verità, ha fatto pedinare la moglie.

Così, mentre Ender ignora di essere stata smascherata, il marito inizia a preparare la sua contromossa.

Anticipazioni 7 luglio: Halit caccia Ender e le impedisce di vedere il figlio

Halit è stato fuori tutta la notte; la mattina dopo, a colazione, racconta ad Ender di aver lavorato ad un progetto e che presto la sorprenderà. La donna non sa che, a breve, riceverà una brutta notizia.

Nel frattempo, Alihan rimprovera Zeynep perché avrebbe assunto una dipendente mossa dalla sua situazione personale, anziché valutandone le reali competenze. Zeynep difende la sua scelta mostrandosi molto risoluta, ma Alihan le ribadisce che sul lavoro non c'è posto per i sentimentalismi.

Ed ecco che per Ender arriva una terribile doccia fredda: Halit le presenta le carte per il divorzio e la costringe a firmarle. In più, aggiunge condizioni molto dure: dovrà lasciare la villa, non potrà più vedere il loro figlio Erim quando vorrà e, infine, dovrà rinunciare alle sue carte di credito. Ender è a dir poco disperata: in poco tempo, le è crollato tutto addosso.

Poco dopo, la sera, a decisione già presa, Halit la comunica ai figli: Erim ne è naturalmente ferito, mentre Zhnra felice.

In seguito, Halit invita Yildiz a cena fuori, ma lei rifiuta: come le ha consigliato l'amica Sengul, Yildiz vuole farlo cadere ai suoi piedi mostrandosi sfuggente.