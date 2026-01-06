Forbidden Fruit, anticipazioni 7 gennaio: Ender preoccupata che Yildiz scopra il suo terribile segreto

Dopo la pausa dell'Epifania, domani alle 14.10 su Canale 5 tornala dizi turca Forbidden Fruit. A serie, in onda giovedì 8 gennaio con un doppio appuntamento, si avvicina verso il finale della seconda stagione, con Zeynep e Alihan che non riescono a viversi il matrimonio con serenità.

Nell' episodio di mercoledì 7 gennaio infatti, la coppia subirà ancora l'interferenza di Asuman e Zerrin. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Kaya, sospettando che Erim potesse essere suo figlio, ha fatto analizzare di nascosto il DNA del ragazzo. Quando Ender lo ha scoperto, ha reagito furiosamente e ha vietato a Kaya di frequentare ancora Erim. Ad ogni modo, il test è risultato negativo: Kaya non è il padre biologico di Erim. Intanto Mustafa, in cerca di una sistemazione a Istanbul, ha incontrato Gulsum che gli ha offerto una stanza; l'uomo continua però a puntare alla figlia e soprattutto al denaro di Halit. Nel frattempo Yildiz, insieme a Emir, si è recata nel quartiere popolare dove è cresciuta Ender per indagare sul passato della donna.

Anticipazioni 7 gennaio: Ender preoccupata per le indagini di Yildiz e il suo terribile segreto

Locandina di Forbidden Fruit

Novelli sposi, Alihan e Zeynep scelgono di rimandare la luna di miele per godersi un po' la nuova casa, ma la serenità della coppia viene presto turbata dall'ingombrante presenza di Zerrin e Asuman. Nel frattempo, Ender è in ansia all'idea che Yildiz possa aver scoperto la verità sul suo passato con Kaya; tuttavia, l'uomo la rassicura, sostenendo di non averne mai parlato con nessuno.

Grazie alla complicità di Tulin, Ender riesce a tenere Yildiz lontana impedendole di indagare ulteriormente. Il timore più grande di Ender, infatti, è che venga alla luce un segreto ancora più grave, mai confidato a nessuno e che finora non sa nemmeno Caner: e sarà proprio il fratello la persona a cui deciderà di rivelarlo per la prima volta.