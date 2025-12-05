Forbidden Fruit, anticipazioni 6 dicembre: Yildiz incastra Kemal con un'altra donna

La settimana di Forbidden Fruit si chiude domani alle 14.30 con una puntata che rimischia le carte tra i personaggi. Nell' episodio di sabato 6 dicembre infatti, Yildiz riuscirà a far credere a tutti che Kemal stia tradendo Zehra, ma allo stesso tempo allontanando da lei ogni sospetto.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz sta cercando di sbarazzarsi di Kemal, la cui gelosia sta mettendo a repentaglio il suo matrimonio con Halit. Basti pensare che le ha inviato un mazzo di fiori spacciandosi per il suo personal trainer, così che Halit le impedisse di continuare a frequentare la palestra.

Così la bionda, ha escogitato un nuovo piano: ha fatto in modo che Caner pensasse che lei e Kemal si fossero dati appuntamento in un albergo, sicura che lui l'avrebbe subito detto alla sorella. Cosa che ovviamente è successa: a questo punto Ender ha deciso di pedinare Yildiz, sicura che sarebbe riuscita ad ottenere delle foto compromettenti.

Anticipazioni 6 dicembre: Yildiz incastra Kemal con un'altra donna

Forbidden Fruit

Ottenuto il divorzio, Alihan ci riprova con Zeynep: lo fa con un gesto più che romantico, intitolando il vivaio sovvenzionato dalla Argun Holding alla ragazza. Nel frattempo, Zeynep ha appena saputo da Hakan gli ultimi sviluppi: Ender è entrata nel consiglio d'amministrazione dell'azienda.

Locandina di Forbidden Fruit

Nel frattempo, Ender e Caner sono appostati nel luogo in cui pensano che, di lì a breve, arriveranno Yildiz e Kemal. Si tratta di un albergo, dove sono sicuri che vedranno l'incontro dei due amanti. In realtà invece, la bionda ha tessuto una tela niente male: una trappola sia al suo ex che alla sua nemica di sempre, la quale nel frattempo ha chiesto ad Halit e Zehra di raggiungerla.

Yildiz infatti, anziché vedersi con Kemal, manda al suo posto un'altra ragazza: nella stanza d'albergo entra una sconosciuta e non solo Yildiz ne esce pulita, ma ora Zehra ha le prove del tradimento da parte di Kemal.