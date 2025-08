Forbidden Fruit, anticipazioni 7 agosto: Yildiz viene rapita

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, in onda alle 14.10 su Canale 5. Halit non vuole separarsi da Yidiz, così organizza qualcosa di davvero inaspettato per rimanere con lei; intanto Zeynep è molto arrabbiata con la sorella.

Vediamo allora più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di giovedì 7 agosto.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Sentitasi esclusa dalla famiglia di Halit, Yildiz ha deciso di tentare il tutto per tutto e gli ha chiesto di firmare le carte del divorzio. La ragazza voleva spaventarlo e vedere come avrebbe reagito davanti alla sua richiesta.

Nel frattempo Zeynep era tornata dagli Usa per stare vicina a Yildiz e ha trovato un nuovo lavoro. Alihan invece, si è pentito del suo comportamento; ora il ragazzo è pronto a riconquistarla.

Anticipazioni 7 agosto: Yildiz viene rapita

Forbidden Fruit

Momenti di grande paura ma anche di grande sollievo, per Yildiz. La ragazza infatti, viene improvvisamente rapita e si ritrova su uno yacht, senza sapere il perché. Poco dopo però, scopre che si tratta di Halit: il marito non vuole assolutamente divorziare, così ha organizzato un finto rapimento ed ora la sta portando in luna di miele. In breve tempo, Yildiz passa dall'essere spaventatissima a felicissima.

Intanto, sola a casa, Zeynep è arrabbiatissima con la sorella: lei è tornata appositamente per Yildiz, preoccupata perché l'aveva chiamata in preda alla disperazione, e ora lei se n'è andata insieme al marito. Zeynep inoltre, era andata ad Atlanta con Cem non solo per fare carriera, ma anche per allontanarsi da Alihan. Ora che è tornata invece, scopre che Alihan ha comprato l'azienda in cui lavora per poterle stare vicino. Zeynep, a dir poco shockata, si licenzia. Nel frattempo, Zerrin chiede ad Alihan di avere un occhio di riguardo per Hira, la figlia di un'amica che sta cercando lavoro. La ragazza si presenta al colloquio, ma capisce subito che qualcuno alla Falcon Airlines l'ha raccomandata.