Forbidden Fruit, anticipazioni 6 ottobre: Ender minaccia Alihan, ma lui non si lascia manipolare

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 6 ottobre vedremo Ender minacciare ALihan, il quale nonostante sia sposato con lei, non smette di provare una forte attrazione per Zeynep.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della soap.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Negli ultimi episodi, la situazione è precipitata: Yildiz ha litigato con Halit e si è rifugiata a Sapanca, dove Kemal l'ha raggiunta, rischiando che Halit scoprisse tutto. Zeynep si è trovata coinvolta in un nuovo segreto riguardante Alihan e, confusa e preoccupata, ha deciso di confidarsi con Halit. Nel frattempo, Ender ha continuato a tessere i suoi intrighi, cercando di smascherare le fragilità di Alihan e di mantenere saldo il suo potere.

Anticipazioni 6 ottobre: Ender minaccia Alihan, ma lui non si lascia manipolare

Forbidden Fruit

Alihan, pur essendo sposato con Ender per convenienza, non riesce a nascondere i sentimenti che prova per Zeynep. Questo lo porta a contraddirsi continuamente: da una parte infatti c'è il legame di facciata con la moglie, dall'altra l'attrazione sincera per la ragazza, ex fidanzata a cui aveva anche chiesto di sposarsi.

Tutte le contraddizioni emergono durante una cena. Ender, accortasi della complicità tra Alihan e Zeynep, non resiste e li affronta apertamente davanti a tutti, creando imbarazzo e un clima pesante. Determinata a non perdere il controllo della sua vita e della sua immagine infatti, la donna mette le cose in chiaro con il marito: il loro matrimonio deve restare integro nelle apparenze, e lui non può permettersi passi falsi. Alihan, esasperato dalle continue pressioni, reagisce con fermezza: le risponde che non intende lasciarsi manipolare né accettarne i ricatti, e glielo dice senza mezzi termini. Il loro scontro segna così un punto di rottura importante, lasciando intravedere che la situazione rischia di precipitare da un momento all'altro.