Forbidden Fruit, anticipazioni 7 novembre: Yildiz scopre la verità su Gulden e lascia Caner scioccato

Appuntamento domani con i protagonisti di Forbidden Fruit, la soap turca in onda alle 14.10 su Canale 5. Nell' episodio di venerdì 6 novembre Caner ed Erim cercheranno di scoprire perché Gulden abbia fatto licenziare Erim, mettendolo nei guai: lo scopriranno grazie a Yildiz, che non dovrà far altro che offrire soldi in cambio della verità.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Zeynep e Yildiz sono ai ferri corti: dopo averla difesa con la cugina infatti, Zeynpe ha scoperto che la sorella si è alleata con Ender per sabotare il matrimonio di Zehra e Kemal, di cui è ancora innamorata. La mora si è sentita tradita, sia per le azioni della sorella che per questa alleanza incredibile: non solo perché Yildiz ha unito le forze con l'acerrima nemica di sempre, ma soprattutto con la nuova moglie di Alihan. Un matrimonio improvviso, con quello che era l'uomo che, proprio a Zeynep, aveva chiesto di sposarlo.

Nel frattempo, poco dopo che Lila ha annunciato il loro fidanzamento ai genitori, Emir si trova nei guai: Gulden infatti, lo ha ingannato facendo credere che il ragazzo le avesse rubato dei soldi. Una volta in azienda poi, Alihan ha appurato che i soldi di Gulden fossero davvero nella giacca di Emir e, di conseguenza, lo ha licenziato.

Anticipazioni 7 novembre: Yildiz scopre la verità su Gulden e lascia Caner scioccato

Locandina di Forbidden Fruit

Emir e Caner stanno indagando per scoprire la verità: perché Gulden ha voluto colpire Emir? Cosa c'è dietro? I due lo verranno a sapere presto. All'improvviso infatti, a casa loro arriva Yildiz con un'offerta. Se i due l'aiuteranno riconciliarsi con Zeynep, lei farà in modo di far confessare Gulden. Come? Semplice, promettendole soldi per farle vuotare il sacco.

Poco dopo, Gulden non si farà problemi: accetterà subito il denaro e confesserà che la responsabile del complotto è Ender. Caner ne rimane scioccato: dalla sorella, questa non se l'aspettava.