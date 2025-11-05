Forbidden Fruit, anticipazioni 6 novembre: Halit riceve un'eredità misteriosa, Erim nei guai

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 6 novembre Halit riceverà una misteriosa eredità, mentre Erim si troverà di nuovo nei guai.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Qualche tempo fa, Halit aveva ricevuto la notizia della morte di un amico: un vecchio socio a cui era molto legato, Tuncer. La sua morte aveva spinto l'imprenditore a ripercorrere ricordi di un passato difficile.

Nel frattempo, l'imprenditore è stato preso da diverse questioni familiari: il matrimonio tra Zehra e Kemal fino all'ultimo episodio con Lila, la figlia che condivide con Zerrin, la quale ha finalmente confessato la relazione con Erim. Relazione che i due genitori non vedono affatto di buon occhio, non essendo Erim un rampollo di qualche ricca famiglia, ma un semplice dipendente.

Anticipazioni 6 novembre: Halit riceve un'eredità misteriosa, Erim nei guai

Locandina di Forbidden Fruit

Guai in vista per Erim. Il ragazzo infatti, viene preso di mira da Gulden che, con l'aiuto della sua amica Derya, gli mette dei soldi nella tasca della giacca. Una volta in azienda dunque, Gulden lo accusa di averle rubato il denaro.

Purtroppo, Alihan non può far altro che constatare che i soldi si trovano effettivamente nella giacca del giovane: a quel punto, si vede costretto a licenziarlo. Erim rimane così senza lavoro, ignaro di cosa sia stato macchinato alle sue spalle.

Passiamo ora a Halit, il quale riceve la visita di Nevra: la donna gli consegna la lettera e il regalo che Tuncer voleva fargli recapitare dopo la sua morte. Si tratta di una misteriosa eredità...

Zehra ed Ender nel frattempo, si danno appuntamento per un caffè: Kemal però, non fidandosi della donna, chiede a Zehra di non parlare della loro relazione. Del resto, Kemal sa benissimo di quali bassezze è capace Ender, pur di raggiungere i propri obiettivi.