Forbidden Fruit, anticipazioni 6 marzo: Yildiz cerca di dimostrare la sua innocenza, Ender parla con Erim

Finalmente Ender riuscirà a parlare con Erim, che da quando è tornata è in colera con lei:; Yildiz intanto, cerca di dimostrare in tutti i modi possibili che l piccolo Halitcan è figlio biologico di Halit. Purtroppo però, anche se lei non ha dubbi, il test del DNA dice tutt'altro.

Questo è quello che vedremo nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al sabato. L'appuntamento è alle 14.10.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz, intenzionata a dimostrare la verità sulla paternità di Halit, ha chiesto ad Aysel di procurarle un campione dell'uomo per ripetere il test del DNA con il piccolo Halitcan. Sahika ha sorpreso la cameriera mentre si procurava un capello dalla spazzola, ma non se ne è curata: è infatti certa che il risultato resterà negativo perché ha segretamente scambiato il figlio di Yildiz con un altro neonato. Nel frattempo, Lila ha litigato con il padre che non voleva farla uscire la sera, così Sahika ha proposto che fosse Yigit ad accompagnarla alla festa, con l'obiettivo di far avvicinare i due ragazzi.

Anticipazioni 6 marzo: Yildiz cerca di dimostrare la sua innocenza, Ender parla con Erim

Locandina di Forbidden Fruit

Convinta che sia stata Sahika a manipolare l'esito del test di paternità, Yildiz decide di far analizzare il DNA di Halit in diversi laboratori, sperando di ottenere un risultato diverso. Tuttavia, ogni verifica conferma lo stesso esito negativo. Nel frattempo, alla villa, Zehra parla con Halit della sua intenzione di affidarsi ad Akin come agente letterario.

Intanto Ender non è ancora riuscita a chiarirsi con Erim, che continua a sentirsi tradito e, di conseguenza, rifiutarla. La donna perciò, con un pretesto, riesce ad attirare Erim fuori di casa: dopo avergli ricordato l'incidente, gli consegna una vecchia fotografia che li ritrae insieme e una lettera piena di affetto.