Forbidden Fruit, anticipazioni 5 gennaio: Kaya scopre che Erim non è suo figlio

Nuovo appuntamento domani alle 14.30 su Canale 5 con la dizi turca Forbiden Fruit, la cui programmazione subirà dei cambiamenti nel corso della prossima settimana. La serie infatti, salterà nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio per poi raddoppiare dopo due giorni: giovedì 8 gennaio andrà in onda sia al pomeriggio che in prima serata.

Intanto, nell' episodio di lunedì 5 gennaio vedremo Yildiz ancora alla ricerca di informazioni sul passato di Ender, mentre Kaya scopre di non essere il padre di Erim.

Ecco dunque cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Alihan e Zeynep si sono sposati: con uno stratagemma Yildiz ha accompagnato la sorella a casa di Alihan, dove la ragazza ha trovato la sua festa di matrimonio già organizzata. Così, Zeynep si è sposata a sorpresa: e proprio quando stava dubitando riguardo le reali intenzioni di Alihan.

Al termine della festa, i due novelli sposi non sono stati gli unici ad appartarsi: Zehra e Caner hanno passato la notte insieme, ma al risveglio hanno deciso di rimanere amici e non farne parola con nessuno.

Anticipazioni 5 gennaio: Kaya scopre che Erim non è suo figlio, Yildiz nel vecchio quartiere di Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Kaya aveva dei sospetti su Emir: pensava che il ragazzino fosse suo figlio, motivo per cui ha ottenuto il suo DNA e l'ha fatto analizzare. Ender ora lo ha scoperto ed è andata su tutte le furie.

Il test però, ha confermato che Kaya non è il padre biologico di Emir; ad ogni modo, Ender lo ha accusa di aver usato sia lei che il figlio per i suoi scopi e gli proibisce di vedere ancora Erim.

Nel frattempo Mustafa cerca una sistemazione a Istanbul e si imbatte per caso in Gulsum, che gli offre una stanza in cui ospitarlo: l'uomo come sempre, punta alla figlia e, soprattutto, ai soldi del marito Halit.

A proposito di Yildiz, la bionda si reca insieme a Erim nel quartiere popolare dove è cresciuta Ender per raccogliere informazioni sul suo passato.