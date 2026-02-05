Forbidden Fruit, anticipazioni 6 febbraio: Halit e Sahika annunciano le nozze

Anche venerdì 6 febbraio su Canale 5 torna l'appuntamento delle 14.10 con Forbidden Fruit. La serie turca ha inaugurato la terza stagione con due colpi di scena che hanno stravolto la famiglia Argun: trascorsi alcuni mesi, vedremo Halit pronto a sposarsi con Sahika, la terribile sorella di Kaya. La reazione di Kaya alla notizia però sarà tutt'altro che di gioia; l'uomo infatti reagirà in modo molto forte. Intanto, Yildiz è prossima al parto, ma non sa come comportarsi.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Da quando Ender è scomparsa e Yildiz se n'è andata, la famiglia Argun è profondamente cambiata. Sono trascorsi otto mesi: Halit ha una nuova compagna, Sahika, mentre Erim è caduto in depressione ed è seguito solo da Yigit, ormai presenza stabile in casa. I figli di Ender soffrono per la scomparsa della donna, che credono morta dopo essere caduta in mare. Intanto Yildiz, prossima al parto, è indecisa se tornare in città, combattuta tra il futuro che la attende e le tensioni che dovrebbe affrontare ripresentandosi in casa Argun dopo aver fatto perdere le sue tracce.

Anticipazioni 6 febbraio: Halit e Sahika annunciano le nozze

Locandina di Forbidden Fruit

Halit e Sahika annunciano le nozze imminenti a Kaya, ma l'uomo non ne è felice; anzi, reagisce con fermezza e prende una decisione drastica. Kaya decide di lasciare l'azienda per tornare a fare l'avvocato; nel frattempo, offre a Caner ed Emir nuove opportunità lavorative dopo il loro recente licenziamento.

A casa Argun intanto, sotto l'influenza di Sahika, Yigit inizia a somministrare a Erim delle gocce di nascosto: il ragazzo è convito di poterlo aiutare, dato che sa quanto sta soffrendo senza la madre. Yigit ignora che la perfida Sahika sta invece macchinando qualcosa di cui il ragazzo, suo malgrado, si ritroverà complice.