Forbidden Fruit, anticipazioni 7 aprile: Ender scopre che Nadir e Yigit si conoscono

Nell'appuntamento di martedì 7 aprile di Forbidden Fruit al centro degli eventi ci sarà Nadir, il nemico di Halit: prima perché Ender si accorgerà che tra lui e Yogit c'è qualcosa, poi quando Sahika proverà a trovare un accordo con lui. Ma non solo, perché la coppia Yigit-Lila sarà di nuovo protagonista di un altro litigio, a dimostrazione che la storia tra i due ragazzi non si è certo esaurita. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie, in onda alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

La notizia del matrimonio tra Ender e Kaya ha sconvolto tutti, in particolare Erim e Leyla. Anche Yildiz non l'ha presa bene, temendo per il futuro del suo Halit Can; Halit invece, già sulle spine per la vicinanza tra Ender e Nadir è andato subito a chiedere conto alla sua ex moglie di questa mossa improvvisa. Nel frattempo Leyla, sconvolta dagli ultimi eventi e dalla piega che hanno preso in maniera fulminea, ha deciso di licenziarsi: la ragazza è a dir poco affranta, e ha deciso di tagliare i ponti in maniera definitiva, anziché trascinarsi in una situazione che sarebbe troppo dolorosa per lei.

Anticipazioni 7 aprile: Ender scopre che Nadir e Yigit si conoscono

Locandina di Forbidden Fruit

Ender presenta Nadir a Yigit, ma si accorge di qualcosa che non si aspettava: con stupore infatti, scopre che i due si erano già incontrati. A questo punto, Ender si insospettisce e parla con Nadir per capire quale rapporto li leghi.

Anche Sahika ha un confronto con Nadir per ribadirgli la validità della sua offerta, ma lui la rifiuta. Più tardi, durante una cena tra amici organizzata da Yildiz infine, Lila e Yigit hanno l'ennesimo litigio: i due si scontrano ancora una volta, dimostrando chiaramente che la loro relazione non si è spenta e che, nonostante le liti, provano ancora dei sentimenti l'uno per l'altra.