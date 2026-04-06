Forbidden Fruit, anticipazioni 6 aprile: Leyla prende una decisione drastica

La notizia del matrimonio di Kaya ed Ender continua a suscitare reazioni. In particolare, sono Erim e Leyla le due persone a rimanerne più ferite; ma mentre Erim non potrà che confrontarsi con la madre, Leyla prenderà una decisione drastica. È quello che vedremo nell'episodio di lunedì 6 aprile di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della dizi. L'appuntamento è alle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Sahika non ci sta all'idea che suo fratello Kaya sposi Ender, così è corsa subito ad informare Halit il quale, a sua volta, non ha aspettato un minuto per confrontarsi subito con Ender sulla questione. Nonostante poi Halit gliel'avesse impedito, Sahika non ha perso l'occasione per parlare con Erim e dargli l'ennesimo dispiacere: il matrimonio improvvido della madre con Kaya.

Nel frattempo Ender si è preoccupata di rassicurare Nadir, assicurandogli che con le nozze i loro piani non sarebbero minimamente cambiati.

Anticipazioni 6 aprile: Leyla prende una decisione drastica

Ancora una volta, Erim si ritrova scioccato davanti agli eventi della sua famiglia. Ha appena saputo che sua madre sta per sposare Kaya, perciò il ragazzo, visibilmente scosso, va da sua madre per affrontarla; insieme a lei, trova anche Yigit.

I due spiegano ad Erim cosa sta succedendo: si tratta di un matrimonio che non nasce da una loro relazione del momento, ma Yigit vorrebbe vedere i suoi genitori insieme e questo è il loro modo per proteggerlo.

Scioccata almeno quanto Erim, c'è anche Leyla: la ragazza è sconvolta dalla notizia, proprio ora che lei e Kaya stanno iniziano ad avvicinarsi molto. Visto però l'evolversi della situazione nelle ultime ore, decide che la soluzione migliore è dare un taglio a tuto: Leyla decide di licenziarsi e va da Kaya per comunicargli la sua volontà.