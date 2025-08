Forbidden Fruit, anticipazioni 6 agosto: Yildiz vuole divorziare da Halit

Torna domani su Canale 5 la serie turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10. Yildiz non si sente accettata dalla famiglia di Halit e ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, mentre la sorella Zeynep inizia di nuovo la sua vita a Istanbul con la ricerca di un lavoro. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di mercoledì 6 agosto.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha mentito a Zehra: le ha infatti raccontato che lei ed Halit hanno divorziato perché lui pensava stesse insieme a Sinan avessero una relazione.L'ha inoltre convinta a fingere di aver avuto un incidente per poter parlare con suo padre. Intanto Zeynep è tornata dall'America, come le aveva chiesto Yildiz; la ragazza però ignora che Alihan è pronto a farsi perdonare ed è salito su un volo per Atlanta, deciso a raggiungerla dall'altra parte dell'Oceano. Proprio mentre era a bordo dell'aereo, Hakan lo ha avvisato che Zeynep era già tornata in Turchia.

Anticipazioni 6 agosto: Yildiz vuole divorziare da Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Zehra va da Halit sperando di poter ricucire il rapporto. L'uomo è molto deluso per non essere stato avvisato del matrimonio, ma invita comunque Zehra e Sinan a cena. Alla serata ovviamente partecipa anche Zerrin, che ne approfitta per far incontrare il fratello e Lal: la sua speranza infatti, è che lei e Alihan tornino insieme.

Nel frattempo Zeynep è tornata a Istanbul e si mette subito alla ricerca di un lavoro: pur essendo piena di entusiasmo, si accorge presto che il suo nuovo capo è meno tollerante di quanto sperasse. Yildiz intanto, ha i suoi problemi con Halit: quando viene a sapere della cena e scopre che ha passato una serata con i figli, si sente esclusa. Con lei infatti, non aveva mai organizzato una cena insieme ai figli. A questo punto, la Yildiz decide di rischiare e dice all'uomo che vuole il divorzio. Una richiesta che farà la gioia di Ender, alla quale ora tutto sembra andare per il verso giusto.