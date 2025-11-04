Forbidden Fruit, anticipazioni 5 novembre: Ender e Alihan in crisi, Lila confessa la relazione con Erim

Tornano domani i protagonisti di Forbidden Fruit, la dizi in onda alle 14.20 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 5 novembre vedremo il matrimonio di Alihan ed Ender scricchiolare: pur essendo state nozze di puro interesse infatti, i due hanno opinioni contrastanti su come gestire la finta relazione.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Alihan ha sposato Ender per vendicarsi su Halit: da quanto aveva scoperto infatti, il ricco imprenditore era il misterioso uomo, nonché amico di famiglia, che aveva rovinato il matrimonio dei suoi genitori. Così, per fargli pagare la relazione segreta con la madre, Alihan ha compiuto un gesto tanto improvviso quanto drastico: si è sposato con Ender. La donna infatti, gli aveva proposto un patto davvero singolare: unirsi in matrimonio, così avrebbe potuto cedergli le sue quote della Falcon Airlines. Oltre ai vantaggi però, questa decisione gli è costata la relazione con Zeynep, che lo ha lasciato seduta stante, e la difficoltà nel rapportarsi con una donna insopportabile come Ender.

Anticipazioni 5 novembre: Ender e Alihan in crisi, Lila confessa la relazione con Erim

Alihan ed Ender, sposati ma non per amore, sono in crisi. Il problema è nella loro differenza di vedute: lui cerca di evitare ogni contatto intimo con lei, mentre lei, al contrario, vorrebbe che il loro rapporto sia tale anche quando sono soli. Per Ender insomma, la relazione deve essere credibile anche in casa, non solo all'esterno.

Nel frattempo, Lila trova il coraggio per affrontare i genitori e, finalmente, confessare la sua storia d'amore con Emir. Come la giovane si aspettava, il compito sarà tutt'altro che semplice: né Halit né Zerrin infatti, vedranno di buon occhio la loro relazione. Per i due genitori, Lila meriterebbe di meglio: di certo non un semplice ragazzo che, in fin dei conti, altro non è che un semplice dipendente dell'azienda di famiglia.