Forbidden Fruit, anticipazioni 5 marzo: Yildiz chiede aiuto ad Aysel per il test del dna

Yildiz è sconvolta dal test del dna del piccolo Halitcan, che non risulta figlio di Halit. Nell' episodio di giovedì 5 marzo di Forbidden Fruit, la ragazza vorrà dimostrare di dire il vero, perciò si farà aiutare da Aysel affidandole un compito molto importante. Sahika se ne accorgerà, ma farà finta di niente; la donna infatti, sa che le due non hanno speranze.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio della serie; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Il test del DNA ha rivelato che Halitcan non è figlio di Halit. Yildiz si è difesa con decisione, sostenendo che i risultati sono stati manomessi: la ragazza infatti, è certa che il bambino sia di Halit. L'uomo però non le crede e, ricordando di aver assistito al prelievo, è convinto di essere stato ingannato.

Halit così l'ha mette in difficoltà davanti a tutti, e anche Ender ha cominciato a dubitare della sincerità di Yildiz. Decisa a scoprire la verità, ha coinvolto Altin come alleata segreta, chiedendole di sorvegliare Sahika nella villa senza attirare sospetti.

Anticipazioni 5 marzo: Yildiz chiede aiuto ad Aysel per il test del dna

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz, in bilico tra la depressione post partum e il desiderio di rivalsa, si è affidata ad Aysel: le ha chiesto di prendere un campione di Halit per ripetere il test. Sahika però, ha colto la cameriera in flagrante, ma le ha comunque permesso di prendere la spazzola per capelli, certa che il test del DNA darà sempre lo stesso risultato negativo.

Sahika infatti è tranquillissima: sa di aver scambiato il figlio di Yildiz e Halit con un altro bambino, perciò è sicura che il risultato del test non cambierà di certo.

Lila intanto, ha una discussione con suo padre perché l'uomo non le da il permesso di andare a una festa serale. Sahika propone allora che la accompagni Yigit, sfruttando l'occasione per avvicinare i due ragazzi.