Forbidden Fruit, anticipazioni 5 febbraio: Yildiz vuole tornare, Halit ha sposato Sahika

Nuovo appuntamento domani, giovedì 5 febbraio, con la dizi Forbidden Fruit. È appena iniziata la terza stagione, ripartita con un colpo di scena che ha mandato in tilt Yildiz: la scomparsa di Ender. La bionda ne è rimasta talmente scioccata da decidere di andarsene ma ora, dopo otto mesi, è tempo di tornare: la ragazza infatti, è ormai vicina al parto.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Com'è iniziata la terza stagione

Forbidden Fruit

La seconda stagione della dizi si era conclusa con Halit deciso a divorziare, mentre Ender veniva aggredita mentre si trovava sulla terrazza a guardare il mare: una persona misteriosa l'ha colpita e fatta cadere in mare.

Inizia dunque qui la terza stagione. Yildiz ha scoperto di essere incinta, cosa che ha cambiato l'intenzione di Halit di divorziare. Poco dopo, Emir è arrivato con una notizia terribile: Ender è caduta in mare in circostanze misteriose ed è scomparsa. I suoi familiari dunque, non sanno niente di lei. Sconvolta dall'angoscia, Yildiz è fuggita: la ragazza era così scioccata da essersene andata senza lasciare traccia.

Anticipazioni 5 febbraio: Yildiz vuole tornare, Halit ha sposato Sahika

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo che il primo episodio ha introdotto la stagione, la serie riparte. Dall'episodio che ha inaugurato la terza stagione, sono trascorsi otto mesi. La famiglia Argun è cambiata: innanzitutto Halit ha una nuova compagna, Sahika, mentre Erim è caduto in una profonda depressione, seguito solo da Yigit, ormai una presenza fissa in casa. I due figli di Ender soffrono la scomparsa della madre, di cui non hanno avuto notizie e ormai credono morta.

Nel frattempo Yildiz è prossima al parto. La ragazza vorrebbe tornare in città, ma qualcosa la trattiene: non sa se è la scelta giusta per il suo futuro, né se la sente di affrontare tutte le tensioni che la aspettano.