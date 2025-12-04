Forbidden Fruit, anticipazioni 5 dicembre: Ender vuole annientare Yildiz, cresce la tensione tra Kemal e Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Nell' episodio di venerdì 5 dicembre Ender penserà di aver finalmente scoperto qualcosa per mettere fuori gioco Yildiz, ma non sa che si tratta solo di un'altra macchinazione della bionda.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nel corso della puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

COn grande sorpresa di Halit e Alihan, Ender ha fatto irruzione in ufficio nel corso di una riunione del consiglio della Argun Holding, e ha annunciato di essere entrata in possesso del 15% delle azioni.

I due hanno quindi chiesto subito a Zerrin perché avesse ceduto la sua quota a Ender, ma lei ha solo risposto di aver fatto il meglio per il fratello. È infatti solo grazie a questa rinuncia, al fatto che Zerrin abbia ceduto al ricatto della donna, se Alihan ha ottenuto il divorzio da Ender.

Intanto a casa Argun, Zehra si è accorta che tra Halit e Kemal l'aria è molto tesa.

Anticipazioni 5 dicembre: Ender vuole annientare Yildiz, cresce la tensione tra Kemal e Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Kemal e Halit si sono intestarditi, ognuno sulle proprie posizioni: Kemal ha infatti chiesto al suocero di riavere il capitale investito nella società, in quanto ne ha bisogno per sanare i debiti in seguito a un altro investimento che si è rivelato sbagliato. Halit gl ha detto che ne avrebbe parlato con il consiglio di amministrazione. Ora però, sembra proprio che non abbia alcuna intenzione di aiutarlo, come l'altro invece si aspettava.

Zehra tenta di mediare tra Kemal e suo padre per allentare la tensione crescente, ma il tentativo si risolve in un nulla di fatto, dato che nessuno dei due sembra voler venire a patti.

Nel frattempo Yildiz sta cercando di sbarazzarsi di Kemal, la cui gelosia rappresenta un ostacolo per il suo matrimonio con Halit. Così la bionda, dopo essere venuta in possesso di alcune foto di Kemal ed Ender, ha fatto in modo che Caner pensasse che lei e Kemal si fossero dati appuntamento in un albergo. Naturalmente Caner lo ha riferito subito alla sorella, accendendone la curiosità.

Ender perciò penserà subito che questa potrebbe essere l'occasione giusta per distruggere Yildiz e deciderà di seguirla...