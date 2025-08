Forbidden Fruit, anticipazioni 5 agosto: Alihan parte per raggiungere Zeynep

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Alihan ha capito di aver commesso un grave errore con Zeynep ed è pronto a riparare: quello che non sa però, è che nel frattempo, la sua amata è già tornata a Istanbul.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell'episodio di martedì 5 agosto.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender è venuta in possesso di una conversazione in cui Segul spiegava a Caner il piano di Yildiz per far cadere Halit ai suoi piedi. Naturalmente Ender l'ha fatta subito ascoltare al diretto interessato, che ne è rimasto scosso. Yildiz ha provato subito a discolparsi, ma vedendo che Halit non sembrava crederle, ha preferito tornare a vivere momentaneamente nell'appartamento che condivideva con la sorella. Disperata, la ragazza ha poi chiamato Zeynep per chiederle di tornare. La mora non se l'è lasciato ripetere due volte.

Anticipazioni 5 agosto: Alihan parte per raggiungere Zeynep

Ender e Sinan

Ender racconta a Zehra che lei ed Halit hanno divorziato perché il padre pensava che lei e Sinan avessero una relazione; naturalmente la ragazza ignora che si tratta di una menzogna. Inoltre Ender le dice anche che Sinan si è innamorato di lei a prima vista e che, in questa situazione così delicata, Yildiz ha approfittato per mettersi in mezzo e farsi sposare da Halit.

Grazie alle sue bugie, Ender riesce a convincere Zehra a parlare con suo padre per raccontargli tutto e, in questo modo, metterla sotto una nuova luce. Peccato che, invece, Halit non voglia parlare con nessuno, perciò Ender consiglia Zehra di fingere di aver avuto un incidente d'auto; pur di poter parlare con il padre, la ragazza accetta.

Nel frattempo Zeynep torna dall'America, come le aveva chiesto Yildiz; non sa però che Alihan ha deciso di riconquistarla, di riparare agli errori commessi e, proprio per questo motivo, è su un aereo per Atlanta. Zeynep invece, sta pensando che dovrà trovarsi un nuovo lavoro.