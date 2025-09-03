Forbidden Fruit, anticipazioni 4 settembre: Alihan chiede a Zeynep di sposarlo

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit. La serie turca torna come sempre alle 14.10, nel consueto appuntamento in onda dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di giovedì 4 settembre Zeynep e Alihan saranno i protagonisti di un momento molto atteso; non solo la riconciliazione, ma persino una proposta di matrimonio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Yildiz ha visto Zehra in compagnia di Kemal e si è subito ingelosita: il ragazzo in realtà, l'aveva solo riaccompagnata a casa per assicurarsi che arrivasse sana e salva, dopo aver bevuto durante la serata.

Nel frattempo Hira, che ora esce con Alihan, ha raccontato a Zeynep di aver trovato due anelli di fidanzamento con data incisa a casa di Alihan.

Anticipazioni 4 settembre: Alihan chiede a Zeynep di sposarlo

Hira sta raccontando a Zeynep di aver trovato a casa di Alihan degli anelli di fidanzamento, con data incisa all'interno. Questa scoperta lascia Zeynep senza parole, dato che ripensando a quanto avvenuto, la ragazza si rende conto che Alihan aveva intenzione di chiederle di sposarlo proprio due giorni prima di lasciarla. Turbata, Zeynep decide di raccontare tutta la verità a Hira; la reazione della sua amica però, non è quella che si aspettava. Hira infatti si sente ferita e tradita, anziché essere comprensiva si arrabbia per essere stata presa in giro. Più tardi, grazie a un piano orchestrato da Hakan, Zeynep si ritrova faccia a faccia con Alihan. A questo punto, avviene la sorpresa: deciso a non perdere più tempo, Alihan le fa una romantica proposta di matrimonio. Zeynep, che non ci sperava più, accetta commossa. Finalmente i due si riuniscono dopo tanti fraintendimenti.

Intanto, continuano le tensioni tra Yildiz, Halit e Kemal. Kemal, che aveva proposto a Yildiz di fuggire insieme, riceve il suo rifiuto: la bionda sceglie di restare con Halit, mettendo così fine al loro sogno di ricominciare altrove. Ferito nell'orgoglio, Kemal va da Halit e rassegna le dimissioni. Ma il suo addio dura poco: durante la festa di inaugurazione dell'hotel organizzata da Ender infatti, ricompare sotto mentite spoglie, presentandosi come il misterioso "signor Atakan", il nuovo finanziatore del progetto.

La festa, però, riserva altre sorprese. Ender invita Erdem con l'obiettivo di far ingelosire Halit, e il piano le riesce benissimo, tanto che l'ex marito non riesce a nascondere il fastidio nel vederlo.