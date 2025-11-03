Forbidden Fruit, anticipazioni 4 novembre: Yildiz giura vedetta a Ender, Zeynep vuole riunire Irem e Hakan

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Nell' episodio di martedì 4 novembre ritornerà la rivalità tra Yildiz e Ender: ora che il matrimonio si è comunque svolto, e in più Zeynep non le parla più, la bionda è decisa a farla pagare alla sua storica nemica.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Irem ha detto a Zeynep di essere stata manipolata da Yildiz: se in un primo momento la ragazza si è presa la colpa per proteggere la sorella, è poi andata su tutte le furie con la bionda. Quando ha infatti scoperto, sempre tramite Irem, che Yildiz si era alleata con Ender per sabotare il matrimonio tra Zehra e Kemal, Zeynep si è arrabbiata con Yildiz, sentendosi tradita nella fiducia. La mora non ha voluto sentire ragioni.

Come se non bastasse, il matrimonio si è celebrato comunque. Da un lato facendo fallire il piano della due donne, dall'altro lasciando spiacevoli conseguenze per Irem: la cugina di Zeynep e Yildiz infatti, è stata lasciata da Hakan, il quale non sa più se può fidarsi di lei.

Anticipazioni 4 novembre: Yildiz giura vedetta a Ender, Zeynep vuole riunire Irem e Hakan

Forbidden Fruit

Yildiz ha unito le proprie forze con la nemica di sempre, ma è servito a ben poco. L'amato Kemal e Zehra sono ormai marito e moglie, ma non è solo questo che l'atterrisce: per la prima volta, Zeynep ha chiuso con lei. Anziché assumersi le proprie responsabilità, Yildiz dà la colpa a Ender e al suo piano: ecco dunque che giura di vendicarsi, tornando alle vecchie dinamiche.

Anche Caner, il fratello di Ender, pensa che stavolta si sia spinta troppo oltre. Zeynep invece, vorrebbe rimediare ai danni fatti da Yildiz e prova a parlare con Hakan e Irem, nel tentativo di risolvere i loro problemi e farli tornare insieme.