Forbidden Fruit, anticipazioni 4 marzo: Sahika riesce a ingannare Halit sul bambino di Yildiz

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i gironi dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di mercoledì 4 marzo Yildiz dovrà difendersi da un'accusa terribile: il piccolo Halitcan infatti, appena nato, non risulta figlio di Halit. Ma la bionda non ha dubbi; cosa è successo allora?

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender, Caner e Yildiz avevano capito che Sahika stesse tramando alle spalle della bionda, decisa a far credere ad Halit che il bambino non sia suo. Così i tre hanno architettato un piano, con Yildiz che ha finto di entrare in travaglio: Sahika però, si è resa conto che qualcuno la pedinava. Così, anziché recarsi al laboratorio analisi per falsficare la paternità del bambino, è passata subito a una contromossa.

Nel frattempo Yildiz è entrata davvero in travaglio e ha partorito il piccolo Halitcan.

Anticipazioni 4 marzo: Sahika riesce a ingannare Halit sul bambino di Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Stando al test del dna, Halitcan non è figlio di Halit. Yildiz tenta con tutte le sue forze di difendersi, ribadendo che i risultati devono essere stati manomessi: per lei non esiste altra possibilità, perché è certa che Halitcan sia il figlio di Halit. Ma l'uomo non vuole sentire ragioni e si rifiuta perfino di ascoltarla. Convinto che Yildiz lo stia ingannando, ricorda di essere stato presente durante il prelievo del bambino e considera quindi quasi impossibile che l'esito del test sia stato alterato.

Mentre Halit la mette in difficoltà davanti a tutti, anche Ender inizia a sospettare di Yildiz. I dubbi sull'onestà della ragazza iniziano a farsi strada nella sua mente, così decide di indagare per conto proprio. Per farlo coinvolge Altin come alleata segreta: la donna dovrà aggirarsi con discrezione nella villa e sorvegliare Sahika senza destare sospetti.