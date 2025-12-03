Forbidden Fruit, anticipazioni 4 dicembre: Halit e Alihan scoprono che Ender è diventata una socia in affari

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5. Nell' episodio di giovedì 4 dicembre Alihan e Halit faranno un'amara scoperta che ha a che fare con Ender: la diabolica donna infatti, è riuscita ad arrivare al suo obiettivo nonostante il matrimonio con Alihan sia finito.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha concesso il divorzio ad Alihan, ma lui non sa ancora a quale prezzo. L'imprenditore infatti, ignora che per raggiungere il suo obiettivo, la donna abbia ricattato sua sorella Zerrin, ponendole una condizione: avrebbe formato le carte, solo se Zerrin le avesse ceduto le sue quote della Argun Holding.

Nel frattempo, reduce da un investimento sbagliato che gli ha fatto perdere molto soldi, Kemal ha chiesto aiuto ad Halit, sperando di poter riavere il capitale investito nella società; il suocero gli ha risposto che ne avrebbe parlato con il consiglio di amministrazione.

Anticipazioni 4 dicembre: Halit e Alihan scoprono che Ender è diventata una socia in affari

Locandina di Forbidden Fruit

Ender è pronta a fare un annuncio in grande stile. La donna quindi fa irruzione in ufficio nel corso di una riunione del consiglio della Argun Holding, e dà la notizia ai presenti: è entrata in possesso del 15% delle azioni. Alihan e Halit, non ne sapevano niente e rimangono a dir poco senza parole: quando scoprono che è stata Zerrin a cedere le sue azioni, gliene chiedono subito il motivo. Zerrin però non dà molte spiegazioni: si limita a rispondere che ha agito per il bene del fratello, senza entrare di più nel dettaglio.

Intanto a casa Argun, Zehra scopre che c'è qualcosa di strano tra Halit e Kemal. La ragazza ignora i problemi economici del marito, dato che finora Kemal ha sempre minimizzato; ormai però, ha capito che c'è un segreto nell'aria, e che i due ne sono a conoscenza...