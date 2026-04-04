Forbidden Fruit, anticipazioni 5 aprile: Sahika racconta tutto a Halit ed Erim

Forbidden Fruit non si ferma neanche a Pasqua. L' episodio di domenica 5 aprile andrà regolarmente in onda su Canale 5 alle 14.10; il matrimonio di Ender e Kaya lascia tutti senza parole, mentre Sahika tesse la sua tela per impedire al fratello di sposare la donna che odia: la donna non si fermerà nemmeno davanti al divieto di Halit.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yigit ha chiesto a Ender e Kaya di tornare insieme e sposarsi: il ragazzo vuole avere una vera famiglia, e per dimostrare che non stava scherzando, dopo aver discusso con Ender, è scappato. A trovarlo è stata Lila: i due ragazzi però, anziché riappacificarsi per bene, sono finiti a litigare di nuovo. Quando poi sono arrivati anche Kaya ed Ender, la sua reazione li ha indotti a prendere una decisione molto importante: per proteggere il figlio, si sarebbero sposati. La notizia ha lasciato tutti scioccati, in particolare la povera Leyla che non riesce a spiegarsi cosa sia successo all'improvviso.

Anticipazioni 5 aprile: Sahika racconta tutto a Halit ed Erim

Locandina di Forbidden Fruit

Sahika non accetta che suo fratello sposi Ender. Così prova a sabotare le nozze in tutti i modi: per riuscirci, sa che il primo modo per dare filo da torcere alla donna, è raccontare tutto ad Halit. Infatti, appena venuto a conoscenza anche lui della notizia, va subito a parlare con Ender la quale però, nel frattempo, si è preoccupata di rassicurare Nadir per rafforzare l'alleanza. Ora che è diventato socio alla pari di Halit, Ender lo tranquillizza assicurandogli che queste nozze di facciata non creeranno alcun ostacolo ai loro piani.

A Sahika però non basta Halit, e decide di andare oltre: nonostante lui gliel'abbia vietato, la perfida mora dice del matrimonio ad Erim che, ancora una volta, rimane interdetto davanti agli avvenimenti della sua complicata famiglia