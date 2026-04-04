Forbidden Fruit, anticipazioni 5 aprile: Sahika racconta tutto a Halit ed Erim

Tutto quello che succederà nella puntata pasquale di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Canale 5

Sahika
NOTIZIA di 04/04/2026

Forbidden Fruit non si ferma neanche a Pasqua. L' episodio di domenica 5 aprile andrà regolarmente in onda su Canale 5 alle 14.10; il matrimonio di Ender e Kaya lascia tutti senza parole, mentre Sahika tesse la sua tela per impedire al fratello di sposare la donna che odia: la donna non si fermerà nemmeno davanti al divieto di Halit.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit
Forbidden Fruit

Yigit ha chiesto a Ender e Kaya di tornare insieme e sposarsi: il ragazzo vuole avere una vera famiglia, e per dimostrare che non stava scherzando, dopo aver discusso con Ender, è scappato. A trovarlo è stata Lila: i due ragazzi però, anziché riappacificarsi per bene, sono finiti a litigare di nuovo. Quando poi sono arrivati anche Kaya ed Ender, la sua reazione li ha indotti a prendere una decisione molto importante: per proteggere il figlio, si sarebbero sposati. La notizia ha lasciato tutti scioccati, in particolare la povera Leyla che non riesce a spiegarsi cosa sia successo all'improvviso.

Forbidden Fruit, anticipazioni 4 aprile: Ender e Kaya si vogliono sposare, Leyla è distrutta Forbidden Fruit, anticipazioni 4 aprile: Ender e Kaya si vogliono sposare, Leyla è distrutta

Anticipazioni 5 aprile: Sahika racconta tutto a Halit ed Erim

Forbidden Fruit Poster
Locandina di Forbidden Fruit

Sahika non accetta che suo fratello sposi Ender. Così prova a sabotare le nozze in tutti i modi: per riuscirci, sa che il primo modo per dare filo da torcere alla donna, è raccontare tutto ad Halit. Infatti, appena venuto a conoscenza anche lui della notizia, va subito a parlare con Ender la quale però, nel frattempo, si è preoccupata di rassicurare Nadir per rafforzare l'alleanza. Ora che è diventato socio alla pari di Halit, Ender lo tranquillizza assicurandogli che queste nozze di facciata non creeranno alcun ostacolo ai loro piani.
A Sahika però non basta Halit, e decide di andare oltre: nonostante lui gliel'abbia vietato, la perfida mora dice del matrimonio ad Erim che, ancora una volta, rimane interdetto davanti agli avvenimenti della sua complicata famiglia