Forbidden Fruit, anticipazioni 4 aprile: Ender e Kaya si vogliono sposare, Leyla è distrutta

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Mediaset; la serie non si fermerà nemmeno a Pasqua e nel giorno successivo, il lunedì di Pasquetta.

Nell' episodio di sabato 4 aprile la notizia del matrimonio di Ender e Kaya provocherà molte reazioni; più di tutti però, ad esserne colpita sarà Leyla.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yigit ha chiesto a Ender e Kaya di tornare insieme e sposarsi: il ragazzo vuole che la sua famiglia si ricomponga, e per dimostrare che non stava scherzando, è scappato. Dopo aver attivato le ricerche, è stata Lila a trovarlo a casa di Akin: i due ragazzi però, anziché riappacificarsi per bene, sono finiti a litigare di nuovo. Quando poi sono arrivati anche i genitori di Yigit, la sua reazione li ha indotti a prendere una decisione molto importante.

Anticipazioni 4 aprile: Ender e Kaya si vogliono sposare, Leyla è distrutta

Locandina di Forbidden Fruit

Per tutelare Yigit, Ender e Kaya hanno deciso di sposarsi: un matrimonio di sola apparenza, ma la notizia sarà un vero fulmine a ciel sereno per tutti. Innanzitutto per Sahika, a dir poco furiosa riguardo questa scelta del fratello; poi per la povera Leyla, che si stava avvicinando al suo capo e ora, di colpo, apprende di questo improvviso cambiamento. Leyla è distrutta: teme di aver perso Kaya. Com'è possibile che l'uomo che ha baciato, di colpo stia per sposare un'altra?

Anche Nadir non prenderà bene la notizia: Ender rassicurerà Nadir che non c'è niente da preoccuparsi, le nozze non saranno un intralcio ai loro piani. Nadir però, sarà molto freddo con lei.

Intanto Yildiz è arrabbiatissima perché Halit ha assunto Sahika nella Argun Holding; la bionda proverà allora a convincere il resto della famiglia a farsi sentire contro Halit, contestando la sua decisione.