Forbidden Fruit, anticipazioni 3 settembre: Yildiz gelosa di Kemal e Zehra

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. Nell' episodio di mercoledì 3 settembre troveremo Yildiz gelosa di Kemal, dopo averla vista insieme a Kemal.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà ai protagonisti della dizi nella prossima puntata.

Negli ultimi episodi

Yildiz e Halit

Kemal va da Zeynep e le confessa di amare ancora Yildiz, poi le dice che il matrimonio con Halit è solo per convenienza. Kemal promette anche che si sarebbe tenuto lontano dalla bionda, ma in realtà continua a complottare con Ender. Poco dopo, anche Yildiz parla con Zeynep, confidandole del bacio con Kemal, ma aggiungendo anche di voler restare con Halit finché non si sarà assicurata un futuro certo. Intanto, Zeynep vede Alihan con Hira e teme che lui stia andando avanti senza di lei. Nonostante la promessa fatta a Zaeynep, Kemal torna da Yildiz e le propone di fuggire insieme, lasciandola indecisa sul da farsi.

Anticipazioni 3 settembre: Yildiz gelosa di Kemal e Zehra

Locandina di Forbidden Fruit

Zehra esce una sera con gli amici, ma finisce per bere un po' troppo. Kemal la riaccompagna a casa, prendendosi cura di lei. Quando però Yilidiz vede i due insieme, non rimane indifferente e scatena l'ennesima tensione tra Yildiz e Zehra.

Nel frattempo, Ender continua a tessere la sua tela: organizza un incontro con Erdem, ufficialmente per motivi di lavoro, ma le sue vere intenzioni sono altre. La donna, come sempre, è pronta a sfruttare ogni occasione a suo vantaggio, e le confidenze di Zehra su quanto accaduto con Kemal si riveleranno un'arma preziosa.

Intanto Yildiz attraversa un momento di grande confusione e sente il bisogno di confrontarsi con la sorella, per capire come gestire le sue emozioni. Ma il dialogo tra le due viene bruscamente interrotto dall'arrivo di Hira, che porta con sé una notizia sconvolgente per Zeynep: ha trovato degli anelli da Alihan, segno che il ragazzo aveva intenzione di chiedere a Zeynep di sposarlo.