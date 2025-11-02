Forbidden Fruit, anticipazioni 3 novembre: Zeynep furiosa con Yildiz

Nuova settimana in arrivo per Zeynep, Yildiz e tutti i protagonisti di Forbidden Fruit. La dizi turca torna con il consueto appuntamento nel primo pomeriggio di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.20.

Nell' episodio di lunedì 3 novembre assisteremo al litigio tra le due sorelle, ma stavolta Zeynep sembrerebbe davvero decisa a non perdonare Yildiz.

Scopriamo dunque più bel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Da nemiche giurate quali erano, Ender e Yildiz si sono unite per uno scopo comune: impedire il matrimonio di Kemal e Zehra. La prima perché voleva evitare che Halit avesse un nuovo alleato, la seconda perché ancora innamorata del suo ex. Alla fine i due ragazzi si sono comunque sposati, rendendo nota la notizia delle nozze poco dopo: il piano di Ender e Yildiz è dunque andato in fumo, ma non prima di aver coinvolto Irem nelle loro trame. Per insospettire Zehra sul conto di Kemal infatti, Ender ha utilizzato a sua insaputa la ragazza: di tutta conseguenza però, Irem è stata lasciata da Hakan, ormai convinto di non potersi più fidare di lei.

Anticipazioni 3 novembre: Zeynep furiosa con Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Irem, in preda all'ira, accusa Yildiz di averla sfruttata per ottenere i suoi scopi. Di fronte alla furia della cugina, per proteggere la sorella, Zeynep si assume la colpa delle azioni di Yildiz.

Più tardi però, Irem le spiegherà meglio cosa è successo: le racconterà che Yildiz si è alleata con Ender pur di riuscire a riconquistare Kemal. A questo punto perciò, sarà Zeynep ad andare su tutte le furie: per quanto Yildiz provi a spiegarle le sue ragioni, la mora è fuori di sé. Zeynep ha parole durissime per Yildiz e non vuole ascoltare niente; anzi, si sente tradita a sua volta e le dice che non ha alcuna intenzione di perdonarla.