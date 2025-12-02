Forbidden Fruit, anticipazioni 3 dicembre: Ender concede il divorzio ad Alihan

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit domani alle 14.10 su Canale 5, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. La serie si avvicina alla conclusione della seconda stagione, e nell' episodio di mercoledì 3 dicembre vedremo Ender e Alihan raggiungere finalmente l'accordo per la separazione.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Quando Dundar ha annunciato il fidanzamento con Zeynep alla presenza delle famiglie di entrambi, Caner ha dato scandalo. Raccontando le trame e gli intrighi di casa Argun, ha messo in imbarazzo tutti i presenti: e se la madre di Dundar non voleva Zeynep come nuora, ora ha solo un'ulteriore conferma per la sua reticenza.

A proposito di sotterfugi e segreti, Kemal ha perso un'ingente somma a causa di un investimento sbagliato, ma sta nascondendo tutto a Zehra; incluso anche, ovviamente, di essere ancora interessato a Yildiz. Ma dopo che lui le ha inviato un mazzo di fiore fingendosi Alper, il personal trainer di Yildiz, la ragazza ha tutta l'intenzione di toglierselo di torno.

Anticipazioni 3 dicembre: Ender concede il divorzio ad Alihan

Locandina di Forbidden Fruit

Kemal, dopo la forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato, si confida con Halit e gli chiede di riavere il capitale investito nella sua società. Halit lo ascolta e decide di venirgli incontro, accettando di parlarne con il consiglio d'amministrazione.

Ender intanto incontra Zerrin e le propone un accordo: promette di concedere il divorzio ad Alihan, ma solo a una condizione, e cioè se la donna le cederà le sue azioni gestite da Halit. Detto, fatto: poco dopo Ender avrà già ottenuto quello che voleva. Ender perciò si reca da da Alihan e i due firmano un accordo di divorzio: ora finalmente l'imprenditore è di nuovo libero. Veniamo infine a Yildiz. La bionda ha in menta una nuova macchinazione: con uno stratagemma, fa credere a Caner avere una relazione con Kemal.