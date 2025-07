Forbidden Fruit, anticipazioni 1° agosto: Zeynep sta per partire, Yildiz umilia Ender

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca che ha sostituito di Tradimento, in attesa del suo ritorno a settembre. Nella prossima puntata, Zeynep è in procinto di partire per Atlanta insieme a Cem. Vediamo dunque più ne dettaglio cosa accadrà nell' episodio di venerdì 1° agosto.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Geloso del rapporto tra Zeynep e Cem Alihan gli ha proposto di tornare alla sede di Atlanta, pensando potesse essere un modo per tenere lontano l'ignaro rivale in amore. Cem però non solo accetta, ma propone a Zeynep di seguirlo per fargli da assistente; a sua volta la mora, desiderosa di allontanarsi da Alihan e di dare una svolta alla sua carriera, decide di partire insieme a lui. Intanto Yildiz ottiene da Halit la gestione della caffetteria: la ragazza è molto soddisfatta, ma la sua gioia viene presto rovinata dai continui dispetti di Ender. Quel che è peggio, è che quando Yildiz si arrabbia con lei, Halit prende proprio le parti di Ender.

Anticipazioni 1° agosto: Zeynep sta per partire, Yildiz umilia Ender

Durante l'evento per il lancio del brand di Ender, Yildiz arriva e le rovina la serata con un annuncio inatteso. L'ex moglie di Halit allora, umiliata da quanto appena avvenuto, lascia il locale il più velocemente possibile e, dopo l'affronto subito, vorrà vendicarsi più di prima. La donna vuole distruggere una volta per tutte la ragazza, perciò procede con il suo piano: le propone quindi una tregua, ma si tratta ovviamente di una trappola.

Nel frattempo, Zeynep è pronta a partire per l'America insieme a Cem e Kevin. Alihan, che non pensava anche Zeynep partisse, non sa cosa fare: è sconvolto, ma anche spaventato. Hakan perciò lo esorta a prendere in mano la situazione: non c'è tempo, Zeynep sta per partire e deve sapere come stanno le cose, altrimenti poi sarà troppo tardi.