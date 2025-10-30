Forbidden Fruit, anticipazioni 31 ottobre: Kemal e Zehra si sono sposati, fallito il piano di Ender e Yildiz

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al venerdì dopo la striscia del Grande Fratello.

Nell' episodio di venerdì 31 ottobre Kemal e Zehra annunceranno il loro matrimonio, sancendo il fallimento del piano di Yildiz ed Ender.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Grazie alle macchinazioni di Ender e Yildiz, Zehra ha iniziato a sospettare di Kemal: e se il suo futuro marito la stesse tradendo con Irem? La ragazza infatti, ha visto la fidanzata di Hakan infilare una lettera nella giacca di Kemal e ha iniziato presto a dubitare.

Non sapendo con chi parlare, si è quindi confidata con Ender: la donna, che da tempo progetta di far saltare il matrimonio di Zehra e Kemal, ha ovviamente alimentato i sospetti della giovane. Così Zehra ha deciso di pedinare Kemal.

Anticipazioni 31 ottobre: Kemal e Zehra si sono sposati, fallito il piano di Ender e Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Nonostante all'inizio si fosse rivelata una persona tutt'altro che facilmente manipolabile, Ender è riuscita comunque a trascinare Irem nella sua rete. Dopo aver messo la lettera nella giacca di Kemal, ora la cugina di Yildiz si trova di nuovo coinvolta: Ender infatti, dice a Irem che Yildiz le ha mentito per convincerla ad andare a casa di Kemal. Nel frattempo, Hakan l'ha lasciata perché convinto di non potersi più fidare di lei.

Tutti gli stratagemmi di Ender però, vanno presto in frantumi. Yildiz infatti, riceve una visita inaspettata: si tratta di Kemal e Zehra, i quali annunciano che si sono sposati, mandando quindi a rotoli il piano delle due donne. Alla fine, il matrimonio si è svolto senza che la notizia si diffondesse, e Halit è riuscito a ottenere ciò che voleva.

A questo punto, tanto vale fare buon viso a cattivo gioco: Yildiz chiede allora a Zeynep di accompagnarla alla cena per festeggiare le nozze, preferendo presenziare insieme alla sorella.