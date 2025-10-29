Forbidden Fruit, anticipazioni 30 ottobre Zehra si confida con Ender e inizia a pedinare Kemal

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio, L'appuntamento è alle 14.20, subito dopo la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello.

Nell' episodio di giovedì 30 ottobre Zehra si confiderà con Ender riguardo i dubbi che nutre verso Kemal; ovviamente la donna avrà un'occasione d'oro per portare avanti il suo piano...

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Contro ogni previsione, Ender e Yildiz si sono alleate con l'obiettivo di sabotare il matrimonio di Zehra e Kemal. Come prima mossa, alla festa degli Aydin, hanno iniziato a tirare i fili: Irem ha messo una lettera nella giacca di Kemal, prontamente vista da Zehra che ha cominciato subito a pensare che Kemal la tradisca.

Nel frattempo la finta relazione tra Zeynep e Dundar procede a gonfie vele: lo scopo è vendicarsi su Alihan che, nel vederli insieme, ha abbandonato la festa insieme ad Ender. L'imprenditore infatti, non riesce ad essere indifferente: quando Dundar ha preso il microfono per dedicare una canzone a Zeynep, Alihan ha preferito andarsene.

Anticipazioni 30 ottobre: Zehra si confida con Ender e inizia a pedinare Kemal

Locandina di Forbidden Fruit

Da quando non è riuscita a trovare la lettera che Irem ha messo nella giacca di Kemal, Zehra è sempre più sospettosa, e di conseguenza sempre più gelosa del futuro marito. Non sapendo con chi altro confidarsi, la ragazza si rivolge proprio a colei che è responsabile dei suoi tormenti: Ender. La donna ovviamente, sua ex matrigna, finge di esserle vicino per poterla manipolare a piacimento: anziché rassicurarla infatti, le instilla altri dubbi. Insinua che Irem è interessata a Kemal, nonostante sia fidanzata con Hakan: evidentemente, sostiene, Irem si è invaghita di Kemal per una questione economica. Così, spinta da Ender, Zehra decide di verificare i suoi sospetti: si mette a pedinare Kemal per scoprire la verità...