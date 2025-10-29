Forbidden Fruit, anticipazioni 30 ottobre Zehra si confida con Ender e inizia a pedinare Kemal

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio, L'appuntamento è alle 14.20, subito dopo la striscia quotidiana dedicata al Grande Fratello.
Nell' episodio di giovedì 30 ottobre Zehra si confiderà con Ender riguardo i dubbi che nutre verso Kemal; ovviamente la donna avrà un'occasione d'oro per portare avanti il suo piano...
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.
Dov'eravamo rimasti
Contro ogni previsione, Ender e Yildiz si sono alleate con l'obiettivo di sabotare il matrimonio di Zehra e Kemal. Come prima mossa, alla festa degli Aydin, hanno iniziato a tirare i fili: Irem ha messo una lettera nella giacca di Kemal, prontamente vista da Zehra che ha cominciato subito a pensare che Kemal la tradisca.
Nel frattempo la finta relazione tra Zeynep e Dundar procede a gonfie vele: lo scopo è vendicarsi su Alihan che, nel vederli insieme, ha abbandonato la festa insieme ad Ender. L'imprenditore infatti, non riesce ad essere indifferente: quando Dundar ha preso il microfono per dedicare una canzone a Zeynep, Alihan ha preferito andarsene.
Anticipazioni 30 ottobre: Zehra si confida con Ender e inizia a pedinare Kemal
Da quando non è riuscita a trovare la lettera che Irem ha messo nella giacca di Kemal, Zehra è sempre più sospettosa, e di conseguenza sempre più gelosa del futuro marito. Non sapendo con chi altro confidarsi, la ragazza si rivolge proprio a colei che è responsabile dei suoi tormenti: Ender. La donna ovviamente, sua ex matrigna, finge di esserle vicino per poterla manipolare a piacimento: anziché rassicurarla infatti, le instilla altri dubbi. Insinua che Irem è interessata a Kemal, nonostante sia fidanzata con Hakan: evidentemente, sostiene, Irem si è invaghita di Kemal per una questione economica. Così, spinta da Ender, Zehra decide di verificare i suoi sospetti: si mette a pedinare Kemal per scoprire la verità...