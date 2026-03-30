Forbidden Fruit, anticipazioni 31 marzo: Kaya presenta Leyla a Yigit, Lila vuole divorziare

Cambia la programmazione di Canale 5: anziché al giovedì sera infatti, per questa settimana l'appuntamento in prima serata con la dizi Forbidden Fruit è anticipato al martedì. Negli episodi di martedì 31 marzo vedremo Halit e Yildiz molto preoccupati per Nadir, divenuto socio alla pari di Halit. E mentre Ender cerca di tenere Leyla lontana da Kaya, Lila si riavvicina a Yigit ma poi decide che vuole comunque divorziare.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate della soap turca.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Ender intima a Leyla di stare lontana da Kaya

Forbidden Fruit

Halit porta Yildiz nella casa che ha comprato per Halit Can e le propone di tornare insieme. La ragazza allora, non sapendo cosa fare, stila insieme a Leyla una lista dei pregi e dei difetti dell'uomo. Leyla, Emir e Caner cenano a casa di Kaya e, a fine serata, Leyla e Kaya sembrano molto vicini. Il giorno dopo tra i due scatta un bacio; a questo punto Ender, che si è accorta della loro intesa, ordina a Leyla di stare lontana da Kaya, perché è il padre di suo figlio. Yigit supplica Lila di perdonarlo.

Anticipazioni prima serata: Kaya presenta Leyla a Yigit, Lila vuole divorziare

Locandina di Forbidden Fruit

Halit scopre che Ender e Nadir sono alleati: la notizia scuote anche Yildiz, che ormai considerava un'amica. Yildiz infatti teme che con l'ingresso di Nadir come socio alla pari, Halit possa andare in bancarotta, mettendo a rischio il futuro suo e di suo figlio.

Akin propone a Zehra di formalizzare il loro rapporto professionale con un contratto e, per questo, i due chiedono aiuto a Kaya. Intanto Yigit tenta di riconquistare Lila, ma lei conferma di voler divorziare. Più tardi, Kaya confessa a Yigit di frequentare Leyla e la invita a a cena per presentargliela ufficialmente. Nel frattempo Halit cerca di contrastare Nadir con l'aiuto dei suoi soci, ma viene tradito. Yigit invece, con l'aiuto di Akin, riesce a restare solo con Lila per parlarle: i due trascorrono la notte insieme, ma il giorno seguente lei decide di mettere fine alla relazione a causa della differenza di classe sociale tra i due. Nel frattempo, Zehra e Yildiz coprono Lila per evitare che Halit scopra che la figlia non ha dormito a casa.

Durante una cena in un ristorante infine, Nadir lascia intendere di aver incontrato Yildiz scatenando la gelosia e la preoccupazione di Halit.