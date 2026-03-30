Forbidden Fruit, anticipazioni 30 marzo: Nadir diventa socio di Halit

Nuovo appuntamento alle 14.10 con Forbidden Fruit, la soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5. Nell' episodio di lunedì 30 marzo Ender incontrerà Nadir che le offrirà un ruolo di grande importanza nell'azienda di Halit: l'uomo infatti, è riuscito ad acquistare una quota e diventare suo socio alla pari. Intanto Yildiz trova una tata per il suo bambino, e ci riesce ricorrendo a uno stratagemma che le consentirà di risparmiare parecchi soldi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha aiutato Yigit, permettendogli di incontrare Lila a casa sua: i due ragazzi si sono così ritrovati nella stessa stanza e hanno finalmente avuto un confronto. Yigit ha confessato tutto a Lila, ammettendo di essere innamorato nonostante il comportamento scostante e chiarendo quindi perché non ha voluto firmare l'annullamento. Ender inoltre, ha potuto riavvicinarsi ai suoi figli: oltre a Yigit infatti, a cui ha appena dato un grande aiuto, è riuscita a farsi perdonare anche da Erim. Nel frattempo Akin, colpito dai racconti di Zehra sulla famiglia di Halit, ha un'idea: pensa di proporgli di scrivere un libro, certo che la saga degli Argun attirerà molti lettori.

Anticipazioni 30 marzo: Nadir diventa socio di Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz vuole assumere una tata per il piccolo Halit Can; la bionda sostiene perciò colloquio con una candidata, ma il prezzo richiesto la fa desistere dall'assumerla. Yildiz perciò trova una soluzione alternativa: propone allora l'incarico di baby sitter ad Aysel, offrendole però un compenso pari alla metà.

Nel frattempo, Halit porta sua moglie a cena in un ristorante in cui si trova anche Ender. Una volta fuori, Ender incontra Nadir: lo storico nemico tornato per vendicarsi, ha acquistato una parte delle quote della società, diventando così socio alla pari di Halit. A questo punto, Nadir fa la mossa successiva: affida proprio a Ender la gestione degli affari.