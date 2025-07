Forbidden Fruit, anticipazioni 31 luglio: Zeynep se ne va con Cem ad Atlanta

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca che ha preso il posto di Tradimento, in attesa del suo ritorno a settembre.

Nella prossima puntata, vedremo Zeynep ricevere una proposta e prendere una decisione molto importante: la ragazza infatti, voleva un'occasione per allontanarsi da Alihan, e ora coglierà subito la palla al balzo. Vediamo dunque cosa succederà nell' episodio di giovedì 31 luglio.

Negli episodi precedenti

Zeynep e Alihan si sono allontanati, colpa dei tanti ripensamenti del ragazzo dopo che sono tornati gli attacchi di panico. In terapia però, Alihan ne ha compreso la motivazione: sono legati a quando, da bambino, aveva scoperto il tradimento della madre.

Nel frattempo Yildiz è impegnata a fronteggiare Ender che, trasferitasi nella villa di Halit, spadroneggia e le rende la vita impossibile. La donna è infatti tornata a vivere vicina al figlio, dopo che Erim era stato molto male.

Anticipazioni 31 luglio

Zeynep e Cem sono sempre più affiatati: se già Alihan ne era geloso, la situazione peggiora quando Cem gli confida di essere attratto dalla ragazza. Naturalmente Cem non sa niente della relazione tra Alihan e Zeynep così, quando il capo gli propone di tornare alla sede di Atlanta, non pensa che possa essere un modo per tenerlo lontano.

Purtroppo per Alihan, la sua mossa gli si ritorcerà contro. Cem infatti non solo accetta, ma offre a Zeynep la possibilità di seguirlo per fargli da assistente; a sua volta la mora, desiderosa di potersi allontanare da Alihan e di dare una svolta alla sua carriera, non si lascia certo sfuggire l'occasione. Zeynep prende la sa decisione: anche lei partirà per Atlanta.

Yildiz non vorrebbe separarsi dalla sorella, a cui è molto legata, ma pur a malincuore, sceglie di supportarla. In seguito, Yildiz ottiene da Halit la gestione della caffetteria: la ragazza è molto soddisfatta, però la sua gioia dura poco: viene infatti a sapere che Ender ha organizzato un servizio fotografico a casa, senza chiedere il permesso. Quel che è peggio, è che quando Yildiz si arrabbia con lei, Halit prende le parti dell'ex moglie.